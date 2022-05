नई दिल्ली, राजधानी के छतरपुर इलाके से सिलिंडर विस्फोट की खबर सामने आ रही है. यहाँ एक बहु मंजिला इमारत में सिलिंडर विस्फोट हो गया, इस विस्फोट से इमारत की दूसरी-तीसरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई हैं. मौके पर दमकल विभाग की पांच गाड़ियां पहुँच गई हैं. इस हादसे में तीन लोगों के घायल होने की खबर आ रही है. फिलहाल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

#UPDATE | Second and third floor of a building damaged in blast due to LPG leakage, in Chhatarpur area of Delhi. Three people got injured and sent to hospital. pic.twitter.com/fQmnaPC12i

— ANI (@ANI) May 26, 2022