नई दिल्ली. चरणजीत सिंह चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, जिन्होंने कल तीव्र असंतोष के बीच इस्तीफा दे दिया था।

विधायक प्रीतम कोटभाई ने आज कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का प्रस्ताव सभी कांग्रेसी विधायकों ने पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए सर्वसम्मति से किया है और अपने फैसले से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया गया है। एआईसीसी ने भी इस फैसले का समर्थन किया है।

चरणजीत सिंह चन्नी तीन बार के विधायक, 62 वर्षीय मंत्री निवर्तमान कैबिनेट में जेल और सहकारिता मंत्री थे और गुरदासपुर जिले से हैं। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और उनके पिता संतोख सिंह दो बार अध्यक्ष थे।

पंजाब में सियासी उथल-पुथल के बीच कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने उन्हें शाम साढ़े 6 बजे का समय दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उससे पहले कांग्रेस नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकती है। खबर ये भी है कि नए मुख्यमंत्री को आज ही शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है।

It gives me immense pleasure to announce that Sh. #CharanjitSinghChanni has been unanimously elected as the Leader of the Congress Legislature Party of Punjab.@INCIndia @RahulGandhi @INCPunjab pic.twitter.com/iboTOvavPd

— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 19, 2021