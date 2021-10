नई दिल्ली.Captain Amarinder to Float New Party- द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी से अचानक बाहर होने के एक महीने बाद पंजाब के पूर्व चीफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं।

“बार-बार अपमान” के कारण पद छोड़ने वाले पूर्व कांग्रेस नेता ने द प्रिंट को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने की संभावना है। इसके अलावा, वह अगले साल की शुरुआत में पंजाब में होने वाले चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अलग हुए धड़े, अर्थात् ढींडसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ गठबंधन करने की भी तलाश कर रहे हैं।

अमरिंदर सिंह ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए तीन विवादास्पद कृषि सुधारों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध के बारे में भी बताया और जल्द ही एक संभावित समाधान का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वह अगले साल राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किसानों तक पहुंचेंगे और भाजपा के साथ उनका गठबंधन इस बात पर निर्भर करेगा कि किसानों के मुद्दे का संतोषजनक समाधान होता है या नहीं।

कैप्टन के मीडिया सलाहकार और सहयोगी रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया, ‘पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। एक साल से अधिक समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे किसानों सहित पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करूंगा।

ठुकराल ने कहा: “उम्मीद है कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ सीट की व्यवस्था होगी, अगर किसानों का विरोध किसानों के हित में सुलझाया जाता है। साथ ही समान विचारधारा वाले दलों जैसे अलग हुए अकाली समूहों, विशेष रूप से ढींडसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ गठबंधन को देखते हुए।

‘The battle for Punjab’s future is on. Will soon announce the launch of my own political party to serve the interests of Punjab & its people, including our farmers who’ve been fighting for their survival for over a year’: @capt_amarinder 1/3 pic.twitter.com/7ExAX9KkNG

— Raveen Thukral (@RT_Media_Capt) October 19, 2021