नई दिल्ली. भारत के चुनाव आयोग (election) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के तीन संसदीय क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों के 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। हर जगह उपचुनाव 30 अक्टूबर को होंगे।

आयोग द्वारा जारी निर्देश में, कुछ क्षेत्रों में महामारी, बाढ़, त्योहारों, ठंड की स्थिति से संबंधित स्थितियों, संबंधित राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के फीडबैक को ध्यान में रखा जाता है और उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी.

By-elections to three Parliamentary Constituencies of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh and 30 Assembly constituencies of various States to be held on 30th October: Election Commission pic.twitter.com/4NxxDUOPVR

— ANI (@ANI) September 28, 2021