लखनऊ. Bus Accident in Ghaziabad उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से एक बस के गिरने से कई लोगों के घायल होने की आशंका है। अधिकारी ने कहा कि बस नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी और उसमें 7-8 से अधिक यात्री सवार थे।

The bus was coming from Noida to Ghaziabad carrying 7-8 passengers. It fell from Bhatia Modh flyover due to tyre explosion. 2 two-wheeler got trapped under the bus. 3 people are seriously injured: Pawan Kumar, Ghaziabad SSP

— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2021