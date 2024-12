नई दिल्लीः पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में सुखबीर सिंह बादल पर गोलियां चलीं। 2 दिसंबर को शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल समेत कई नेता श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा घोषित धार्मिक दंड के अनुसार सेवा कर रहे थे। अचानक एक शख्स चलकर आगे आया और बंदूक निकाल कर सुखबीर सिंग की ओर गोली चला दी। इस गोलीबारी में सुखबीर सिंह बादल बाल-बाल बच गए। वहां खड़े लोगों ने शख्स को पकड़ लिया और उससे बंदूक छीन ली।

#WATCH | Punjab: Bullets fired at Golden Temple premises in Amritsar where SAD leaders, including party chief Sukhbir Singh Badal, are offering ‘seva’ under the religious punishments pronounced for them by Sri Akal Takht Sahib, on 2nd December.

