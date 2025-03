पटना। बिहार के मुंगेर में शुक्रवार को ASI संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। आज मुंगेर में पुलिसकर्मियों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अंतिम श्रद्धांजलि दी। ASI संतोष कुमार नंदलालपुर गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे एक परिवार के विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय उन पर हमला किया गया था। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उनके सिर पर अपराधियों ने रॉड से कई वार किये। डॉक्टर का कहना है कि खोपड़ी की हड्डी तक तोड़ दी गई है। सिर में 8 शार्प इंजरी मिले हैं। मौके पर अभी भी खून के निशान मौजूद हैं। हमले के बाद ASI को 20 फीट तक घसीटा गया था। उन्हें गंभीर स्थिति में इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां शनिवार की सुबह उनकी मौत की खबर सामने आई। मृतक संतोष कुमार सिंह कैमूर जिले के भभुआ थाना अंतर्गत पिपरिया गांव के निवासी थे।

#WATCH | Bihar: Police personnel lay a wreath and pay last respects to ASI Santosh Kumar Singh in Munger.

The ASI died in a hospital, where he was taken after being attacked while trying to solve a dispute when a family in Nandlalpur village created a ruckus after consuming… pic.twitter.com/UWJBosAJoB

— ANI (@ANI) March 15, 2025