नई दिल्ली. गुजरात को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली। घाटलोदिया विधायक विजय रूपाणी की जगह लेंगे, जिन्होंने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले, भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि वह भाजपा के फैसले से नाखुश नहीं हैं। भूपेंद्र पटेल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने से नाखुश होने की अटकलों के बीच, नितिन पटेल ने रविवार को अपने घरेलू मैदान मेहसाणा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, और कहा कि कोई भी उन्हें “बाहर नहीं निकाल सकता”।

During his five years as CM, Vijay Rupani Ji has undertaken many people-friendly measures. He worked tirelessly for all sections of society. I am certain he will continue to contribute to public service in the times to come. @vijayrupanibjp

— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2021