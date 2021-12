नई दिल्ली. Bachpan Ka Pyar singer sahdev accident: बचपन का प्यार गाने से सोशल मीडिया सेंसेशन बने सहदेव दिरदो के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया है. सहदेव दिरदो एक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं. उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही हैं. सिंगर बादशाह ने भी ट्वीट कर उनके परिवार को ढाढ़स बंधाया है. सहदेव को सिर में चोट लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

In touch with Sahdev’s family and friends. He is unconscious, on his way to hospital. Im there for him. Need your prayers 🙏

— BADSHAH (@Its_Badshah) December 28, 2021