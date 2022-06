जयपुर, राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती पर स्याही जैसे किसी पदार्थ फेंकने का मामला सामने आया है. जहां युवती पर यह हमला दिल्ली में हुआ है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस के हवाले से इस मामले में जानकारी साझा की है. जहां युवती के ऊपर स्याही फेंकने का यह मामला बीते शनिवार को हुआ. जानकारी के मुताबिक यह घटना दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हुई. इस वारदात को लेकर शाहीन बाग़ पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है जिसकी जांच की जा रही है.

Few miscreants threw ink like material on the woman who has alleged a Rajasthan minister's son of rape near Kalindi Kunj Road yesterday. Case registered in Shaheen Bagh Police Station, further investigation underway: Delhi Police

