नई दिल्ली. असम के धौलपुर गांव में एक वायरल वीडियो के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें पुलिस कर्मियों और सरकार द्वारा नियुक्त फोटोग्राफर को एक ग्रामीण को बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया है। कथित तौर पर एक बेदखली अभियान का विरोध कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने पीटा और गोली मार दी क्योंकि वह हाथ में लाठी लेकर पुलिसकर्मियों की ओर भागा। पुलिस बल के साथ संघर्ष में दो नागरिक मारे गए, जबकि पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस बीच, एक ने कहा कि राज्य के धौलपुर इलाके में कुछ ग्रामीणों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था, जो वहां से बेदखली का अभियान चलाने पहुंचे थे। यह अंततः पुलिस द्वारा खुली आग का कारण बना।

मृतकों की पहचान सद्दाम हुसैन और शेख फरीद के रूप में हुई है। इसके साथ ही नौ पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि सहायक उप-निरीक्षक मोनिरुद्दीन को गंभीर हालत में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वायरल वीडियो कथित तौर पर 20 सितंबर को शूट किया गया था जब पुलिस “अवैध अतिक्रमणकारियों” के खिलाफ बेदखली अभियान चला रही थी। सिपाझार क्षेत्र के धौलपुर 1 और धौलपुर 3 गांवों में 20 सितंबर से बेदखली का अभियान चल रहा है। दरांग के पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने पीटीआई के हवाले से कहा कि परेशानी तब शुरू हुई जब धारदार हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और आम लोगों पर हमला कर दिया।

अराजकता के बीच कैद किए गए 30 सेकंड के एक वीडियो में लुंगी-पहने हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जो कथित तौर पर एक अवैध आबादकार है, जो पुलिसकर्मियों के एक समूह की ओर हाथ में लाठी लेकर भाग रहा है। उसके बाद पुलिस ने उसके सीने में गोली मार दी और फिर उनके द्वारा बेरहमी से पीटा, वीडियो में दिखाया गया है।

बाद में वीडियो में, बिजय शंकर बनिया, एक पेशेवर फोटोग्राफर, जिसे जिला प्रशासन ने स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए काम पर रखा था, को असम के ग्रामीण के पीछे भागते हुए देखा जा सकता है, जब तक कि पुलिस ने उसे घेर नहीं लिया, यहां तक ​​​​कि पृष्ठभूमि में गोलियों की आवाज भी सुनाई दी।

इसके बाद बिजय शंकर को उस आदमी को लात मारते और मुक्का मारते देखा गया, जो अब उसके सीने पर गोली लगने के बाद जमीन पर पड़ा हुआ था। गुरुवार देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

घटना के समय मौजूद सुकुर अली ने कहा, “जब घटना हुई तब मैं वहां था। घटना धौलपुर 1 और धौलपुर 3 गांव में हुई, जहां कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया, जो वहां से बेदखल करने गए थे। अतिक्रमणकारियों। कुछ ग्रामीणों ने सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला किया।” इसके चलते पुलिस ने खुले में फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के छोटे भाई दरांग के पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने धारदार हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों पर पथराव किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं, जिसमें दो नागरिक मारे गए। सुशांत बिस्वा सरमा ने कहा कि इससे दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।

धौलपुर इलाके से करीब 3-4 किमी दूर स्थित बलुआ घाट इलाके में अब भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक अस्थायी शिविर स्थापित किया गया है।

यह घटना तब हुई जब असम पुलिस “अतिक्रमणकारियों” को निकालने की कोशिश कर रही थी। सोमवार को धौलपुर बाजार क्षेत्र पश्चिम चुबा क्षेत्र धौलपुर नं. 1 और 3 सिपाझार राजस्व सर्कल के अंतर्गत।

दशकों से जिस जमीन पर वे रह रहे थे, उससे बेदखल किए गए लगभग 800 परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर जनता का विरोध शुरू हो गया था।

असम सरकार द्वारा सोमवार को दरांग जिले के धौलपुर गोरुखुटी गांव में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाने के बाद 800 से अधिक परिवार बेघर हो गए थे। सरकार ने 4,500 बीघा जमीन बरामद की।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि चार धार्मिक ढांचे और एक निजी संस्थान को भी ध्वस्त कर दिया गया।

धौलपुर गोरुखुटी के कुछ निवासियों ने एक समाचार संगठन को बताया कि बेदखल परिवारों की संख्या 900 से अधिक थी, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या कम से कम 20,000 हो जाएगी।

7 जून को जिला प्रशासन द्वारा पहला बेदखली अभियान चलाए जाने के एक दिन बाद, धौलपुर गोरुखुटी का दौरा करने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा परियोजना की घोषणा की गई थी।सूत्रों के अनुसार, राज्य में “अवैध अतिक्रमण के लिए जीरो टॉलरेंस” है।

सिपाझार में, सरकार ने राज्य के बजट 2021-22 में घोषित बहु-करोड़ ‘गरुखुति परियोजना’ को लागू करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी युवाओं को शामिल करते हुए वनीकरण और कृषि गतिविधियों के लिए मुक्त भूमि का उपयोग करना है।

उचित पुनर्वास योजना के बिना लोगों को बेदखल करने को लेकर इस तरह के अभियानों ने अक्सर विपक्षी दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आलोचना की है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में कहा कि बेदखली अभियान को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने पीटीआई के हवाले से कहा, “पुलिस को अतिक्रमणकारियों से जमीन साफ ​​करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे काम पूरा होने तक इसे जारी रखेंगे। अंधेरा होने के बाद बेदखली बंद हो जाएगी और कल फिर से शुरू होगी।”

दरांग जिला प्रशासन ने सोमवार से अब तक 602.40 हेक्टेयर भूमि को खाली कर दिया है और 800 परिवारों को बेदखल कर दिया है और सिपाझार में चार ‘अवैध’ रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है।

Today I visited Gorukhuti in Sipajhar, Darrang with Industry Minister @cmpatowary, MLA @paramarajbongsi and former MLA @gurujyoti_das and traveled in a country boat to inspect the riverine areas that were encroached by illegal settlers near Dholpur Shiva Mandir. 1/3 pic.twitter.com/ICaA7saX3o

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 7, 2021