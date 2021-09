नई दिल्ली. असम में बोट दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि यात्रियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

“असम में नाव दुर्घटना से दुखी। यात्रियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं, ”पीएम ने ट्वीट किया।

Saddened by the boat accident in Assam. All possible efforts are being made to rescue the passengers. I pray for everyone’s safety and well-being.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुखद नाव दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और असम सरकार को केंद्र के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

“असम में दुखद नाव दुर्घटना के बारे में जानकर दुख हुआ। सीएम श्री @himantabiswa से बात की है, राज्य प्रशासन लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही केंद्र सरकार से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया, ”शाह ने ट्वीट किया।

Anguished to learn about the tragic boat accident in Assam. Have spoken to CM Shri @himantabiswa, the state administration is doing everything possible to rescue the people. We are continuously monitoring the situation. Also assured full support from the central government.

— Amit Shah (@AmitShah) September 8, 2021