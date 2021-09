नई दिल्ली. साल 2021 UPSC के टॉपर शुभम कुमार (Shubham Kumar) इन दिनों अपने नाम से बने कई सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर काफी परेशान है। हाल ही में सोशल मीडिया पर IPS शुभम कुमार के नाम से ट्वीटर, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेफॉर्म पर काफी सारे अकाउमट्स एक्टिव है। जिनमें लगातार पोस्ट भी डाली जाती है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर असली IPS शुभम कुमार को सर्च करके देखना काफी मुश्किल हो गया है।

शुभम कुमार के नाम का एक फेक अकाउंट ट्विटर सामने आया है इसको ItsSubhamKumar नाम दिया गया है। इस फेक ट्विटर हेंडल के फोलअर्स 2300 के लगभग है। इस ट्विटर हैंडल के बायो में लिखा है, Government official, Rank 1 UPSC CSE 2020 #Upscresult2020. इस ट्विटर हैंडल से पहला ट्वीट 26 सितंबर को किया गया था।

Hello everyone. I’m Shubham Kumar, AIR 1 CSE 2020. This is my personal account. All other accounts in my name is fake.

