नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आप सरकार उन परिवारों को वित्तीय मदद देगी. जिन्होंने अपने कमाऊ सदस्यों को कोरोनोवायरस की बीमारी से खो दिया है. आप प्रमुख ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा का खर्च और महामारी से अनाथ बच्चों की परवरिश का खर्च उठाएगी.

एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीएम केजरीवाल ने कहा कि ताजा कोरोना मामलों की संख्या घटकर लगभग 8,500 हो गई है और सकारात्मकता दर लगभग 12 प्रतिशत तक गिर गई है.

मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “लेकिन कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है और इसमें ढिलाई की कोई जगह नहीं है.” केजरीवाल ने कहा, “मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उनके साथ हूं. अपने आप को अनाथ न समझें. सरकार उनकी पढ़ाई और परवरिश का ध्यान रखेगी.”

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं उन बुजुर्ग नागरिकों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है. जो अपने बच्चो की कमाई पर निर्भर थे. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका बेटा (केजरीवाल) जीवित है. सरकार ऐसे सभी परिवारों की मदद करेगी, जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है.” केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 10 दिनों में कोरोनावायरस रोगियों के लिए लगभग 3,000 बिस्तर उपलब्ध हो गए हैं. हालांकि, आईसीयू बेड लगभग भरे हुए हैं.

Around 8,500 new #COVID19 cases have been reported in Delhi and the positivity rate has come down to 12% in the last 24 hours: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/2VgKEwoPWX

— ANI (@ANI) May 14, 2021