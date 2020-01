नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA) के विरोध में पिछले डेढ़ महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शाहीन बाग की वजह से दिल्ली और नोएडा के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को शाहीन बाग जाना चाहिए, प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए और रोड ब्लॉक खुलवाना चाहिए.

बता दें कि 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं. अरविंद केजरीवाल भी अब तक शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं से मिलने नहीं पहुंचे हैं. अब जब उन्होंने शाहीन बाग की याद आई भी है तो रोड ब्लॉक होने की वजह से. अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में लाखों लोगों को शाहीन बाग रोड ब्लॉक होने की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. बीजेपी के नेता इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रास्ता खुलवाना चाहिए.

अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा में किया शाहीन बाग की वजह से लग रहे जाम का जिक्र

Delhi CM Arvind Kejriwal: People are facing problems due to closed road in Shaheen Bagh. BJP doesn't want that the road should open and is doing dirty politics. BJP leaders should immediately visit Shaheen Bagh, talk and get the road re-opened. (file pic) pic.twitter.com/ypItgl5Die

