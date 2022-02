नई दिल्ली, AP Police Burnet Cannabis आंध्र प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बीते दिनों करीब 2 लाख किलोग्राम गांजा बरामद किया था. इसको नष्ट करने के लिए एक अनोखा अभियान भी चलाया गया था. इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में गांजे को जलाया गया. जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है.

आंध्रप्रदेश की पुलिस और प्रशासन द्वारा बीते दिनों कुल 2 लाख किलो गाजा बरामद किया गया. जिसे नष्ट करने और गांजे की खेती पर रोक लगाने के लिए पुलिस और राज्य के ग्रह अधिकारीयों ने मिलकर एक ऑपरेशन की शुरुआत की. इस ऑपरेशन का नाम ‘ऑपेरशन परिवर्तन’ रखा गया जिसका नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस की विशाखापत्तनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा किया गया. इस दौरान गांजे को सप्लाई होने से रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ जब्त माल नष्ट किया गया.

इतिहास में ऐसा नज़ारा पहली बार देखने को मिला. जहां गांजे जैसी किसी नशीले और इल्लीगल पदार्थ को पुलिस द्वारा रावण की भांति जला दिया गया हो. ख़बरों की मानें तो ये सारा गांजा मार्किट वैल्यू के हिसाब से करीब 500 करोड़ रूपए का था. पर पुलिस ने बिना किसी दो राय इसे नष्ट करना ही उचित समझा.

TWO LAKH kilos of #GANJA will be BURNT shortly in #AndhraPradesh. Apparently the largest in the country so far. Wondering how many ppl around would be HIGH. Must be like a big rave party🤣 I mean, they have drone cameras, speakers, sound systems,fancy tents

How do they even😂😂😂 pic.twitter.com/Pc5oizPD4h

— Revathi (@revathitweets) February 12, 2022