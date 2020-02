नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में सीएए विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़प के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़े स्तर की बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप राज्यपाल अनिल बैजल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौपड़ा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमुल्य पटनायक समेत कई आला-अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक बुलाई जिसमें फैसला किया गया कि सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर शहर में शांति वापस लाएं. अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि सभी चाहते हैं हिंसा रुक जानी चाहिए.

हिंसा बढ़ने पर दिल्ली में आर्मी लगाने के सवाल पर दिल्ली सीएम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आर्मी बुलानी पड़ेगी लेकिन अभी पुलिस इसे रोकने के लिए एक्शन ले रही है. मीटिंग में उन्हें आश्वासन मिला है कि हालात पर काबू पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

MHA Sources: In the meeting, issues of hate-mongering, Police-MLAs coordination, adequate force deployment and controlling rumours were mainly discussed https://t.co/stB9U3GuUl

