लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शनिवार को एक 7 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है। इस घटना से बौखलायें लोगों ने रविवार को हंगामा खड़ा कर दिया। पूरे दिन बाजार बंद रखा गया। यहां तक कि लोगों ने पास के मस्जिद पर अटैक कर दिया। डर के मारे मस्जिद के इमाम को वहां से भागना पड़ा। इधर सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सांसद की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि योगी सरकार दोषी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी।

इस घटना को अंजाम देने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सादाबाद के बिसावर क्षेत्र में बच्ची सामान लेने गई थी। रात का समय था तो मुस्लिम युवक उसे उठाकर ले गया। उसने पोखर के पास ले जाकर बच्ची के साथ रेप किया। दर्द से जब वह चीखी तो उसके होंठ को उसने काट दिया। हैवानियत करके उसे वहीँ छोड़कर भाग गया। इधर लड़की के परिजन उसे ढूंढ रहे थे। काफी तलाशने के बाद वह तालाब के किनारे बेहोश पड़ी मिली। उसे तुरंत सीएचसी सादाबाद ले जाया गया। हालत में सुधार न होने पर उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

Hathras : A 7 year old girl was abducted and rap*d by an IsIamist Aman Khan… He even cut her lips when she cried for help… 💔

Angry locals are protesting against it; they attacked a nearby mosque in anger.

Now, nobody will talk about Aman Khan’s inhuman act—everyone will be… pic.twitter.com/YTj6O9BD3b

