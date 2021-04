आगरा/ सेप्टीसीमिया रोगी के मृत होने की अफवाह पर मंगलवार दोपहर पीड़ित मरीज के रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों ने आगरा के एक निजी अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और अस्पताल की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के अनुसार सेप्टिसीमिया से पीड़ित मरीज का नाम इरफान है। उसके परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की ओर अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

इस घटना के बाद ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मरीज के परिजन अस्पताल कर्मचारी और नर्सों को मारते हुए नजर आ रहे है। रिश्तेदारों को अस्पताल परिसर में घुसते हुए और एक महिला नर्स पर हमला करते देखा जा सकता है। बता दें कि यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा में हरीपर्वत थाना क्षेत्र के लोटस अस्पताल में हुई थी।

बता दें कि जिस महिला कर्मचारी ने हमला रोकने की कोशिश की, उस महिला कर्मचारी पर नाराज रिश्तेदारों के एक समूह ने बेरहमी से हमला किया। रिश्तेदारों ने नर्स को खींच लिया और बेरहमी से उसे पेडस्टल के पंखे, हेलमेट और रॉड से मारा। नर्स गंभीर रूप से घायल है और उसे बेहोशी के हमले से बचाने में सक्षम नहीं होने के कारण वह बेहोश हो गई थी। आगरा पुलिस ने अब तक एक मामला दर्ज किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और आगे की जांच जारी है।

A non Covid hospital in Agra. Rumour broke out that patient Irfan has died. Friends and relatives started ransacking the hospital and beating staff mercilessly. This particular behaviour has a distinct demographic character. Case has been registered and efforts on to nab accused. pic.twitter.com/obCpET9umF

— Vikas Saraswat (@VikasSaraswat) April 27, 2021