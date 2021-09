Accident in Mumbai, under construction bridge collapses in Bandra Kurla

नई दिल्ली. Accident in Mumbai, under construction bridge collapses in Bandra Kurla : मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आज तड़के एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने से 13 लोग घायल हो गए।शहर की पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

“बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व में आज पहले एक पुल का एक हिस्सा गिरने से कुल 14 लोग घायल हो गए। बृहन्मुंबई नगर निगम के मुताबिक, सभी घायलों की हालत स्थिर है.

#WATCH | Nine people sustained minor injuries & were taken to a nearby hospital after a portion of an under-construction flyover collapsed in Mumbai's Bandra Kurla Complex at around 4:40 am today, as per a fire brigade official present at the spot

(Latest visuals from the spot) pic.twitter.com/Ddrzw0uzT5

— ANI (@ANI) September 17, 2021