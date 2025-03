Nagpur Violence: महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सोमवार रात में हुए हिंसा में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में 51 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिमों की भीड़ थाने के बाहर नारा लगा रही है। दंगे के बाद भी मुस्लिम समुदाय के लोग आलमगीर औरंगजेब जिंदाबाद लगा रहे हैं।

वायरल हो रहे वीडियो में मुस्लिम भीड़ पुलिस स्टेशन के सामने ‘औरंगजेब जिंदाबाद’ और ‘लब्बैक अल्लाह हम्मा लब्बैक’ ( पाकिस्तानी स्लोगन) के नारे लगा रहे थे। उन्होंने शब्दों में कहा है कि औरंगजेब उनका गर्व है। ये नारे नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन के बाहर लगाए जा रहे थे। नागपुर पुलिस ने सभी पर एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है।

Islamists were raising slogans of ‘Aurangzeb Zindabad’ and ‘Labbayk Allah Humma Labbayk’ (a typical Pakistani slogan) in front of a police station…

Yes, for Aurangzeb. Not surprising, though—they are never ashamed of their terrorist brothers; it’s a matter of pride for them.… pic.twitter.com/QwiAqtfPDS

