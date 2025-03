लखनऊ। देशभर में होली की धूम है। आज रमजान के दूसरे जुमे की भी नमाज है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यूपी के संभल में प्रशासन पूरी अलर्ट मोड में दिख रही। गुरुवार को होलिका दहन पर SP कृष्ण विश्नोई ने पुलिस बल के साथ इलाके में फ्लैग मार्च किया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 46 साल बाद कार्तिकेय मंदिर में होली मनाई जा रही है। सड़कों पर जुलूस निकाला जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से संभल मस्जिद के पास से लोगों का जुलूस निकाला गया।

जुलूस में हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में पुलिस है और उनकी अगुवाई खुद संभल CO अनुज चौधरी कर रहे हैं। CO अनुज चौधरी गली गली घूम रहे हैं। हर हर महादेव के नारे और होली के गीतों के साथ सबके चेहरे खिले हुए हैं। संभल CO ने इस मौके पर कहा कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। होली खेली जा रही है, कुछ देर बाद लोगों को नमाज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बता दें कि संभल में हर चौराहे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि प्रशासन दोनों पक्षों से संपर्क बनाए हुए है।

#WATCH | #Holi procession underway in Uttar Pradesh’s Sambhal as the festival of colour is being celebrated today across India with great enthusiasm pic.twitter.com/eYwETKL8om

— ANI (@ANI) March 14, 2025