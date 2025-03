Arrah Station Video: बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम एक सिरफिरे आशिक ने पिता और बेटी की हत्या कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से आरा स्टेशन दहल उठा। लोगों को कुछ समझ आता, इससे पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच फुट ओवरब्रिज पर गोली खाकर दो शव गिर चुके थे।

मृतक की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के 55 वर्षीय अनिल कुमार और उनकी बेटी जिया उर्फ ​​आयुषी (18 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों की हत्या करने वाले सिरफिरे आशिक 22 वर्षीय अमन ने भी खुद को गोली मार ली। तीनों के शव एक ही जगह मिले। जिस समय यह घटना हुई, उस समय लड़की का 10 साल का भाई आरुष भी साथ था, हालांकि उसकी जान बच गई। आरुष कोने में खड़ा होकर रोता रहा। लड़की गरीब रथ से दिल्ली जा रही थी। तभी दो नंबर प्लेटफॉर्म पर अचानक से उसके ऊपर फायरिंग हो गई।

Shocking News Coming From #Bihar: Triple murder at Ara railway station Young man shot dead father and daughter, then he shot himself.#Arrah, Bihar, where a 23-24-year-old man shot dead a 16-17-year-old girl and her father before taking his own life. pic.twitter.com/fjfcHbov3B

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 26, 2025