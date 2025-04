लखनऊ। महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्षत्रिय समाज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। करणी सेना की अगुवाई में आज आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है। केसरिया साफा पहनकर 80 हजार के करीब लोग इस जयंती में शामिल होने पहुंचे हैं। आगरा के गढ़ी रामी में 50 बीघे में बड़ा सा पंडाल बनाया गया है। कहा जा रहा कि 3 लाख लोग पहुँच सकते हैं।

दोपहर 12:30 बजे पुलिस कार्यक्रम स्थल गढ़ी रामी पहुंची। यह देख कर करणी सेना के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें और लाठियां लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को कार्यक्रम स्थल से जाना पड़ा। करणी सेना शाम पांच बजे के बाद सपा सांसद रामजी सुमन के घर की ओर कूच कर सकती है। उन्हें रोकने के लिए रास्ते में 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर बड़े-बड़े पत्थर रखे गए हैं। 10 हजार पीएसी और पुलिस के जवान तैनात हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है।

#WATCH | Lucknow: On the call for protest by Karni Sena against the remarks of Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman, DCP Central Ashish Srivastava says, “Information was received through Facebook and other social media that some people are talking about coming here to Atal Chowk.… pic.twitter.com/MAwK0t31PE

— ANI (@ANI) April 12, 2025