रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर जवानों ने 22 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं DRG का एक जवान भी शहीद हो गया। 700 जवानों ने मिलकर नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। बस्तर IG सुंदरराज पी ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है।

#UPDATE | Chhattisgarh | 18 Naxalites killed during the encounter in the forest area at Bijapur-Dantewada border under Gangaloor PS limit: Bijapur Police https://t.co/f8koDDGz5v pic.twitter.com/N6gEYbuoCr

— ANI (@ANI) March 20, 2025