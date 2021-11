नई दिल्ली. 400 people raped a minor for six months-महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग विवाहित लड़की के साथ पिछले 6 महीनों में 400 लोगों ने कथित रूप से बलात्कार किया, जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजा रामासामी के मुताबिक पीड़िता दो महीने की गर्भवती है और तीन आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे पीड़ादायक बात यह है कि जब पीड़िता पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई तो एक पुलिसकर्मी ने भी उसका शोषण शुरू कर दिया. किसी तरह मामला खुला तो रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई.

पीड़ित नाबालिग लड़की की मां की 2 साल पहले मौत हो गई थी जिसके बाद पिता ने उसकी शादी कर दी. लड़की दुश्वारियां यहीं से शुरू हुई. ससुराल में उसके साथ मारपीट और यातनी दी जाने लगी. ससुर ने भी ज्यादती की लिहाजा वो 8-10 महीने बाद अपने पिता के घर आ गई लेकिन पिता ने घर में नहीं रखा. फिर वो अंबेजोगाई टाउन गई, खबरों के मुताबिक वहां वह भीख मांगने लगी, वहशियों की नजर उस पर पड़ी और शोषण शुरू हो गया. अंबेजोगाई में नौकरी दिलाने का वादा करके पहले दो लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ यौन दुराचार किया. इसके बाद 100 अन्य लोगों ने भी बलात्कार किया. वो पुलिस थाने गई अपन दुखड़ा सुनाया लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा और एक पुलिसकर्मी उसका शोषण करने लगा. इस तरह 6 महीने के अंदर करीब 400 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया.



Maharashtra | 3 people arrested in an alleged case of rape of a minor married girl. The survivor is two months pregnant. Based on the complaint lodged by the survivor, a case have been registered under the child marriage act, rape, molestation & POCSO: SP Beed Raja Ramasamy

— ANI (@ANI) November 14, 2021