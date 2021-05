झांसी. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को झांसी के दौरे पर पहुंचे. जब योगी झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे तब उनसे जूनियर डॉक्टर अपनी समस्याओं और समस्याओं का ज्ञापन लेकर सीएम से मिलने गए थे. लेकिन उन्हें कथित तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसकी पुष्टि एम्स के डॉक्टर दत्ता ने ट्विटर पर खबर साझा करके की.यूनाइटेड आरडीए (रजिस्टर्ड रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑर्गनाइजेशन) ने भी इसकी पुष्टि की थी.

Shocking! 4 junior doctors who went to meet @myogiadityanath with their genuine demands like ensuring medical supplies in hopsital have been taken into police custody and are enroute to Premnagar PS! @FAIMA_INDIA_ strongly condemns the unjust action and demands immediate release! pic.twitter.com/3tidFHuZ8Q

