नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा जिलों में सोमवार को मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मारे गए (2 Terrorists Killed in jammu) और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके के खगुंड में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया, जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक आतंकवादी मारा गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग के वेरीनाग इलाके के खगुंड में मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। ऑपरेशन चल रहा है।

Jammu and Kashmir | One unidentified terrorist killed and one policeman injured in an encounter at Khagund, Verinag area of Anantnag. Operation in progress.

