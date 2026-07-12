2006 FIFA World Cup Final: गाली, गुस्सा और रेड कार्ड! जब जिनेदिन जिदान के एक ‘हेडबट’ ने फ्रांस से छीना था वर्ल्ड कप

जिनेदिन जिदान के फुटबॉल सफर की शुरुआत मार्सिले के एक बेहद पिछड़े और चुनौतीपूर्ण इलाके ‘ला कास्टेलेन’ (La Castellane) की गलियों से हुई थी. लेकिन उनके इस सुनहरे सफर का अंत दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों के सामने, यूरोप के एक ऐतिहासिक स्टेडियम में किसी ‘स्ट्रीट फाइटर’ की तरह हुआ.

उस वक्त 34 साल के हो चुके जिदान ने मैच की शुरुआत अपने सिग्नेचर ‘पनेनका’ (चिप करके मारना) पेनल्टी शॉट से की थी, जो उस टूर्नामेंट में उनका तीसरा गोल था. हालांकि, इस फाइनल मैच पर वे इससे भी बड़ा एक ऐसा दाग छोड़ने वाले थे, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका.

देखा जाए तो जिदान ने अकेले दम पर फ्रांसीसी टीम (‘लेस ब्लूज़’) को टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचाया था. उन्होंने उन सभी आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया था कि फ्रांस की टीम बहुत बूढ़ी हो चुकी है और इसमें 1998 की विश्व कप विजेता टीम के गिने-चुने बुजुर्ग खिलाड़ी ही बचे हैं। दरअसल, 1998 के छह मुख्य खिलाड़ी 2006 में भी टीम के लिए उतने ही अहम थे. खुद जिदान, लिलियन थुरम और क्लाउड माकेलेले तो मैनेजर रेमंड डोमेनेच के कहने पर संन्यास से वापस लौटे थे.

लेकिन मैच में इटली को गोल करने का जो इकलौता मौका मिला, वही उनके लिए बराबरी करने के लिए काफी था. 19वें मिनट में इटली के लंबे-चौड़े सेंटर-बैक मार्को मातेराजी (तब 33 वर्ष) ने एंड्रिया पिरलो के कॉर्नर पास पर शानदार हेडर मारकर गोल दाग दिया. यह मैच में मातेराजी का दूसरा सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि मैच के अंत में वे एक और ऐतिहासिक हेडर का हिस्सा बनने वाले थे.

हाफ-टाइम से पहले इटली ने मैच पर थोड़ी पकड़ बनाई और उनके स्ट्राइकर लुका टोनी का एक हेडर गोल-पोस्ट के ऊपरी बार से जा टकराया. लेकिन हाफ-टाइम के बाद फ्रांस ने मैच का रुख बदल दिया और लगातार हमले शुरू कर दिए, जिससे इतालवी टीम बैकफुट पर आ गई. दोनों तरफ से गोल करने के मौके बने और बिगड़े थिएरी हेनरी का एक शानदार शॉट रोक दिया गया, लुका टोनी का एक हेडर ऑफसाइड करार दिया गया और पेनल्टी की अपीलों को भी रेफरी ने खारिज कर दिया.

खिलाड़ी बुरी तरह थक चुके थे और मैच एक्स्ट्रा टाइम से होते हुए पेनल्टी शूटआउट की तरफ बढ़ रहा था. तभी 104वें मिनट में मैच का सबसे बेहतरीन पल आया जिदान ने हवा में उछलते हुए एक जोरदार हेडर मारा, जिसे गोलकीपर जियानलुइगी बुफॉन ने चमत्कारी ढंग से गोल पोस्ट के ऊपर से निकाल दिया. इस शानदार बचाव ने जिदान को उनके करियर के आखिरी मैच में एक जादुई विनिंग गोल करने से रोक दिया.

ठीक छह मिनट बाद, इस फ्रांसीसी दिग्गज ने मैदान पर एक ऐसी गलती कर दी जिसने उनके पूरे करियर की चमक को धुंधला कर दिया.

जिदान और मातेराजी वापस अपने पाले की तरफ आ रहे थे. तभी दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान-प्रदान हुआ. जिदान अचानक मुड़े और उन्होंने अपना सिर सीधे इतालवी डिफेंडर की छाती पर दे मारा (हेडबट). मातेराजी ने भी पूरे ड्रामे के साथ खुद को जमीन पर गिरा दिया. सन्नाटे में डूबे स्टेडियम के बीच रेफरी ने तुरंत रेड कार्ड निकाल दिया. रियल मैड्रिड के इस महान मिडफील्डर ने आखिरी बार मैदान छोड़ा और सिर झुकाए हुए वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पास से गुजर गए.

इसके कुछ ही मिनटों बाद, इटली ने पेनल्टी शूटआउट में फाइनल मैच जीत लिया, जिसमें मातेराजी ने भी अपनी पेनल्टी को गोल में बदला। जिदान को सांत्वना के तौर पर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ‘गोल्डन बॉल’ अवॉर्ड मिला.

मैच के अगले दिन, जिदान के एजेंट एलेन मिग्लियाशियो ने कहा कि मातेराजी ने जिदान को कुछ ‘बेहद गंभीर’ कहा था जिसके उकसावे में आकर उन्होंने ऐसा किया, और जब वे शांत होंगे तो एक-दो दिनों में इसका खुलासा करेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं जिज़ू (जिदान) को अच्छी तरह जानता हूं. वे यह तो नहीं बताएंगे कि मातेराजी ने उनसे क्या कहा, लेकिन वे एक-दो दिन में यह जरूर बताएंगे कि उनकी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों थी. शांत होने पर वे खुद बात करेंगे.’

माना जाता है कि रेड कार्ड मिलने और फ्रांस के हाथ से वर्ल्ड कप फिसलने की वजह बनने के बाद जिदान ने ड्रेसिंग रूम में अपने साथियों से माफी मांगी थी. उनके साथी खिलाड़ी जीन-एलेन बौमसॉन्ग ने स्काई स्पोर्ट्स को बताया कि जिदान ने इस गलती के लिए टीम से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा, “हां, बिल्कुल. उस बड़ी गलती को लेकर वे खुद बेहद निराश और दुखी थे.’

इस पूरे विवाद के बावजूद, अगले दिन फ्रांसीसी टीम के सम्मान में रखे गए लंच के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने जिदान को ‘फुटबॉल का जादूगर’ बताया. उन्होंने कहा, ‘आप फुटबॉल की दुनिया के उस्ताद और जादूगर हैं. इसके साथ ही आप एक सहृदय, प्रतिबद्ध और मजबूत इरादों वाले इंसान हैं. यही वजह है कि पूरा फ्रांस आपका सम्मान करता है और आपसे प्यार करता है.’