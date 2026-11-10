भारत और ऑस्ट्रेलिया जो नहीं कर पाए, वो जिम्बाब्वे ने कर दिखाया, 149 साल के टेस्ट इतिहास में रचा अनोखा कीर्तिमान

Test World Record: जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है, जो आज तक भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें भी नहीं कर पाईं. दरअसल, जिम्बाब्वे की टीम 149 साल के टेस्ट इतिहास में पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने एक मैच की दोनों पारियों में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. जिम्बाब्वे ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में यह खास उपलब्धि हासिल की.

इस मैदान की पिच पर गेंदबाजों को कुछ मदद नहीं मिल रही है, जिससे बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए. जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में 504 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट पर 523 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस मैच में 1,500 से ज्यादा रन बने, जिसमें 6 शतक और एक दोहरा शतक शामिल रहा. हालांकि सोमवार (9 नवंबर) को यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ.

जिम्बाब्वे ने दोनों पारियों में बनाए 500 से ज्यादा रन

जिम्बाब्वे ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 503 रन बनाए. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रेंडन टेलर ने 131 रन और ब्रायन बेनेट ने 128 रनों की पारी खेली. इनके अलावा ऑलराउंडर वेस्ली मधेवेरे ने 54 रन बनाए, जबकि बेन करन ने 42 और ताफदज़वा त्सिगा ने 44 रनों का योगदान दिया. इसके बाद दूसरी पारी में भी जिम्बाब्वे ने 5 विकेट खोकर 523 रन बनाए. हालांकि इतनी बड़ी लीड होने के बावजूद जिम्बाब्वे ने पारी घोषित नहीं की, जिससे यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ.

जिम्बाब्वे की दूसरी पारी में क्रेग इरविन ने नाबाद दोहरा शतक लगाया. उन्होंने 206 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, ऑलराउंडर वेस्ली मधेवेरे भी 100 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके अलावा ब्रायन बेनेट ने 58 रन, ब्रेंडन टेलर ने 82 रन और अंटुम नकवी ने 61 रनों की पारी खेली.

अफगानिस्तान ने भी बनाए 514 रन

इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने भी 500 से ज्यादा रन बनाए. मैच की दूसरी पारी में अफगानिस्तान ने 514 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल ने 105 रनों की पारी खेली. वहीं, तीसरे नंबर पर उतरे स्टार बल्लेबाज रहमानुल्लाह जादरान ने 113 रन बनाए. इसके अलावा कप्तान रहमत शाह ने भी 173 रनों की पारी खेली. इसके दम पर अफगानिस्तान की टीम ने पहली पारी में 514 रन बनाए. शारजाह के मैदान पर यह मुकाबला खेला गया, जहां पर गेंदबाजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

13 नवंबर से होगा दूसरा टेस्ट

जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. अब दूसरा टेस्ट मैच 13 नवंबर से शुरू होगा. यह मुकाबला भी शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.