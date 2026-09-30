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जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज से वापस लिया नाम, PCB में भी हो सकते हैं बड़े बदलाव, गप्टिल, टैट पर नजर

जिम्बाब्वे ने बिजनेस कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान और आयरलैंड की ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया है. इसके बाद आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच बाइलैटरल सीरीज होगी. वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गेंदबाजी और फील्डिंग कोचिंग स्टाफ में बदलाव की तैयारी कर रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: September 30, 2026 4:54:00 PM IST

जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज से वापस लिया नाम.
जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज से वापस लिया नाम.


जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान और आयरलैंड के साथ होने वाली ट्राई सीरीज से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है. यह सीरीज 2027 की शुरुआत में पाकिस्तान में खेली जानी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, जिम्बाब्वे ने इस फैसले के पीछे ‘कमर्शियल’ यानी बिजनेस कारण बताए हैं. जिम्बाब्वे के हटने के बाद आयरलैंड पाकिस्तान का दौरा करेगा और दोनों टीमों के बीच छोटी बाइलैटरल सीरीज खेली जाएगी.

आईसीसी ने हाल ही में वनडे क्रिकेट को ज्यादा रोमांचक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए ट्राई सीरीज और चार देशों की सीरीज को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है. इस फॉर्मेट में कई टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले खेलती हैं और इसके बाद फाइनल होता है. पाकिस्तान अगले महीने श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ भी वनडे ट्राई सीरीज की मेजबानी करने वाला है. इसके अलावा बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ कुछ और वनडे मुकाबलों की भी तैयारी चल रही है. 2027 वनडे विश्व कप को देखते हुए टीमें ज्यादा से ज्यादा वनडे मैच खेलना चाहती हैं.

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पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में हो सकता है बड़ा बदलाव
इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की नजर दो पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट और न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल से पाकिस्तान की मेंस टीम के लिए सलाहकार भूमिका को लेकर बातचीत चल रही है. पीसीबी को गेंदबाजी और फील्डिंग कोच की जगह भरनी है. एशले नॉफ्के एशियन गेम्स 2026 के अभियान के बाद टीम से अलग हो सकते हैं, जबकि शेन मैकडरमॉट पहले ही पद छोड़ चुके हैं.

शॉन टैट और मार्टिन गप्टिल की हो सकती है एंट्री
शॉन टैट 2022 से 2023 तक पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच रह चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इस बार उन्हें कोच के बजाय सलाहकार की भूमिका दी जा सकती है. टैट ने जून में पारिवारिक कारणों से बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच का पद छोड़ा था. वहीं, मार्टिन गप्टिल को फील्डिंग सलाहकार की जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, गप्टिल के साथ समझौता होने की अच्छी संभावना है. पीसीबी ने दोनों पदों के लिए पहले ही आवेदन मांगे थे.

Tags: pakistanZimbabwe Cricket Team
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