AUS vs ZIM Match Result: टीम वही खिलाड़ी नए, जानिये 19 साल बाद वर्ल्ड कप टी-20 में जिम्बाब्वे ने दोहराया कौन सा इतिहास?

AUS vs ZIM Match Result: शुक्रवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप B मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 170 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने 23 रन से हरा दिया. ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस ने पहले चार ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के जोश इंग्लिस, कैम ग्रीन, टिम डेविड और ट्रैविस हेड को आउट कर दिया.

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी हुई ढेर

ऑस्ट्रेलिया ने मैट रेनशॉ के ज़रिए वापसी की, लेकिन मुजरबानी ने दो और विकेट लेकर जिम्बाब्वे को चौंका दिया और ग्रुप B में जीत का रास्ता साफ कर दिया. पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया, तो जिम्बाब्वे ने ओपनर ब्रायन बेनेट की हाफ सेंचुरी और कप्तान सिकंदर रजा के उपयोगी योगदान की मदद से 169/2 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया को खली मिच मार्श की कमी!

ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास अभी भी मिच मार्श नहीं थे, ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बॉलिंग करने का फैसला किया, दोनों टीमें टेबल में श्रीलंका के साथ टॉप पर पहुंचना चाहती थीं. ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दोनों ने अपने-अपने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में शानदार जीत हासिल की. ​​ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से हराया, जबकि जिम्बाब्वे ओमान से एक कदम आगे रहा और उसने आठ विकेट से मैच जीत लिया.

मिचेल मार्श की फिटनेस ने बढ़ाई चिंता