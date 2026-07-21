IND vs ZIM: आयरलैंड से क्या हारा भारत, जिम्बाब्वे भी दिखाने लगा आंख! कप्तान ने दे डाली सीधी चेतावनी

IND vs ZIM T20I Series: आयरलैंड और इंग्लैंड में टी20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम को जिम्बाब्वे ने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा 23 जुलाई से शुरू होने जा रही टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को वॉर्निंग दी है. सिकंदर रजा (Sikandar Raza) ने यह मानने से इनकार कर दिया कि भारतीय टीम इस सीरीज को जीतने की प्रबल दावेदार है. उनका कहना है कि इस सीरीज में करीबी मुकाबला होगी, जिसमें दोनों टीमों के पास जीतने का बराबर मौका होगा. उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि अगर भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हल्के में लिया, तो सीरीज में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

क्या बोले जिम्बाब्वे के कप्तान?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से शुरु होने से पहले स्टार स्पोर्ट्स ने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें सिकंदर रजा कहते हैं, ‘इस सीरीज में दोनों देशों के पास समान मौके होंगे. हमें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है. हमारी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सीरीज बेहद रोमांचक होगी.’ बता दें कि जिम्बाब्वे की टीम उलटफेर करने के लिए जानी जाती है. जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबो के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया था.

Another exciting challenge awaits Team India! 🇮🇳 Zimbabwe skipper Sikandar Raza is excited for the upcoming series against India and believes fans are in for an entertaining contest! 👊🔥#ZIMvIND pic.twitter.com/6iyXDzZbLn — Star Sports (@StarSportsIndia) July 21, 2026

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भारत की कमजोरी का उठाएंगे फायदा!

सिकंदर रजा ने आगे भारतीय टीम की कमजोरी के बारे में भी बताया. रजा ने कहा, ‘जहां तक जीत हार का सवाल है तो दोनों टीमों के पास यह सीरीज जीतने के बराबर के मौके होंगे. भारत अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे यह सीरीज और अधिक रोमांचक हो गई है. मुझे नहीं लगता कि यह सीरीज एकतरफा होगी.’ बता दें कि इस सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि जिम्बाब्वे अपनी मजबूत स्क्वाड के साथ मैदान पर उतरेगी.

कब शुरू होगी सीरीज?

भारत और जिम्बाब्वे (IND vs ZIM) के बीच 23 जुलाई से टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई को होगा, जबकि 26 जुलाई को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले हरारे के स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे, जो भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होंगे.