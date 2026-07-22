IND vs ZIM: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम का ऐलान, सिकंदर रजा के पास कमान

जिम्बाब्वे हाल के घरेलू सीजन में अच्छे प्रदर्शन के बाद भारत के खिलाफ उतर रहा है. टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में ऐतिहासिक पारी की जीत दर्ज की थी. इसके बाद हरारे में खेली गई वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की. हालांकि बांग्लादेश ने टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली, लेकिन जिम्बाब्वे ने कई मुकाबलों में मजबूत प्रदर्शन कर अपनी क्षमता दिखाई. अब टीम उसी आत्मविश्वास के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी. अनुभवी खिलाड़ी शामिल

जिम्बाब्वे की टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है. ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगरावा, रयान बर्ल, ब्रायन बेनेट, ब्रैड इवांस और बेन करन जैसे खिलाड़ी टीम की ताकत बढ़ाते हैं. वहीं वेस्ली मधेवेरे और न्यूमैन न्यामहुरी की वापसी से टीम को संतुलन मिलेगा. कप्तान सिकंदर रजा की अगुआई में जिम्बाब्वे की नजर भारत के खिलाफ यादगार प्रदर्शन करने और सीरीज में कड़ी टक्कर देने पर होगी.

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफदज़वा त्सिगा