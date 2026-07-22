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IND vs ZIM: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम का ऐलान, सिकंदर रजा के पास कमान

भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. वेस्ली मधेवेरे और न्यूमैन न्यामहुरी की वापसी हुई है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज तफाद्जवा त्सिगा को पहली बार टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है.

By: Satyam Sengar | Published: July 22, 2026 12:47:46 PM IST

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम का ऐलान.
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम का ऐलान.


भारत के खिलाफ 23, 25 और 26 जुलाई को होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज की तुलना में तीन बदलाव किए गए हैं. सभी मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे. अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा एक बार फिर टीम की कप्तानी करेंगे. जिम्बाब्वे की कोशिश घरेलू मैदान पर मौजूदा आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप चैंपियन भारत के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने की होगी.

टीम में ऑलराउंडर वेस्ली मधेवेरे की वापसी हुई है. वहीं तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी चोट से उबरने के बाद फिर से टीम में शामिल किए गए हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज तफाद्जवा त्सिगा को पहली बार टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह मिली है. दूसरी ओर, तेज गेंदबाज तनाका चिवांगा, जिन्हें बांग्लादेश सीरीज में न्यामहुरी की जगह शामिल किया गया था, उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी है. इन तीन खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा और ताशिंगा मुसेकिवा को टीम से बाहर किया गया है.

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हालिया प्रदर्शन से बढ़ा टीम का आत्मविश्वास

जिम्बाब्वे हाल के घरेलू सीजन में अच्छे प्रदर्शन के बाद भारत के खिलाफ उतर रहा है. टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में ऐतिहासिक पारी की जीत दर्ज की थी. इसके बाद हरारे में खेली गई वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की. हालांकि बांग्लादेश ने टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली, लेकिन जिम्बाब्वे ने कई मुकाबलों में मजबूत प्रदर्शन कर अपनी क्षमता दिखाई. अब टीम उसी आत्मविश्वास के साथ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी.

अनुभवी खिलाड़ी शामिल

जिम्बाब्वे की टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है. ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगरावा, रयान बर्ल, ब्रायन बेनेट, ब्रैड इवांस और बेन करन जैसे खिलाड़ी टीम की ताकत बढ़ाते हैं. वहीं वेस्ली मधेवेरे और न्यूमैन न्यामहुरी की वापसी से टीम को संतुलन मिलेगा. कप्तान सिकंदर रजा की अगुआई में जिम्बाब्वे की नजर भारत के खिलाफ यादगार प्रदर्शन करने और सीरीज में कड़ी टक्कर देने पर होगी.
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे टीम
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरेन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफदज़वा त्सिगा

Tags: India vs Zimbabwe
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