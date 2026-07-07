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ZIM vs IND: पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलेंगे ये 4 खिलाड़ी, जिम्बाब्वे में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मचाएंगे तहलका

ZIM vs IND: जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. इस सीरीज में चार युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, जो शानदार प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 7, 2026 2:46:04 PM IST

पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलेंगे ये 4 खिलाड़ी
पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलेंगे ये 4 खिलाड़ी


ZIM vs IND: इंग्लैंड दौरे के बीच बीसीसीआई ने टीम इंडिया के अगले मिशन का भी ऐलान कर दिया है. जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित हो चुकी है. इस बार चयनकर्ताओं ने चार युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, जिन्हें पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिला है. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर इन खिलाड़ियों ने यह मौका हासिल किया है. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि ये युवा सितारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

प्रभसिमरन सिंह (Prabhsimran Singh)

IPL में शानदार प्रदर्शन और इंडिया A के लिए शानदार प्रदर्शन करने के बाद प्रभसिमरन सिंह अब टीम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं. जिम्बाब्वे के दौर पर उनको टी20 स्क्वाड में जगह दे दी गई है. IPL के पिछले 2 सीजन से वह लगातार 500 से ज्यादा रन बनाते आ रहे हैं. साथ ही उनका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा है. 

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यश ठाकुर (Yash Thakur)

गेंदबाज यश ठाकुर को भी टीम इंडिया में खेलने का मौका दिया है. IPL के इस सीजन में वह पंजाब टीम की तरफ से खेले थे. लेकिन उन्हें टीम में ज्यादा मौका नहीं मिल पाया. इंडिया A के लिए ट्राई सीरीज में उन्होंने काफी कमाल की गेंदबाजी की थी. ट्राई सीरीज के 3 मैचों में वह प्लेइंग 11 का मौका मिला है. जिसमें उन्होंने 5 विकेट अपने रिकॉर्ड में दर्ज किए. उनके टी20 रिकॉर्ड पर ध्यान दें, तो वह केवल 74 मैचों 100 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. 

हर्ष दुबे (Harsh Dubey)

स्टार ऑलराउंडर हर्ष दुबे को भी टेस्ट और वनडे टीम इंडिया में मौका मिला है. उन्हें जिम्बाब्वे अब टी20 सीरीज में शामिल किया गया है. वह बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी बेहद खास करते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने काफी कमाल का प्रदर्शन किया था.

अशोक शर्मा (Ashok Sharma)

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अशोक शर्मा को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है. उन्होंने आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा. गुजरात की ओर से 6 मैच खेलते हुए उन्होंने 6 विकेट लिए. राजस्थान के रहने वाले अशोक 150 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. हाल ही में उन्हें श्रीलंका दौरे पर इंडिया ए टीम में भी मौका मिला था.

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Tags: ashok sharmaharsh dubeyprabhsimran singhYash ThakurZIM vs IND
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