ZIM vs BAN: बांग्लादेश की भारत से भी ज्यादा शर्मनाक हार, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हिंदुस्तान के पड़ोसी

ZIM vs BAN: टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर का डेब्यू खराब रहा, वे T20 सीरीज़ में आयरलैंड से हार गए. हालांकि, टी20 क्रिकेट की भागदौड़ से दूर, ज़िम्बाब्वे के नए टेस्ट कप्तान रिचर्ड नगारवा ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ की. नगारवा की कप्तानी में, ज़िम्बाब्वे ने अपने इकलौते टेस्ट मैच में बांग्लादेश को सिर्फ़ तीन दिन के अंदर एक पारी और 85 रन से हरा दिया. मैच के तीसरे दिन, कप्तान नगारवा समेत ज़िम्बाब्वे के तेज़ गेंदबाज़ों ने बांग्लादेश को दूसरी पारी में सिर्फ़ 185 रन पर समेट दिया.

28 जून को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुरू हुए मैच के पहले दिन बांग्लादेश की पहली पारी सिर्फ़ 140 रन पर सिमट गई. इसके बाद ज़िम्बाब्वे के बैट्समैन ने जमकर रन बनाए, कुल 410 रन बनाए और 270 रन की लीड ले ली. तीन साल बाद टीम में लौटे और अपना पहला शतक बनाने वाले ओपनर इनोसेंट कैया ने 140 रन बनाए. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में एक विकेट खोकर 40 रन बना लिए थे.

मंगलवार, 30 जून को मैच का तीसरा दिन था, और बांग्लादेश के सामने ज़िम्बाब्वे की लीड को पार करने की बड़ी चुनौती थी. यह चुनौती आखिरकार नामुमकिन साबित हुई, क्योंकि ज़िम्बाब्वे के चार तेज़ गेंदबाज़ों ने मिलकर बांग्लादेश को हरा दिया. तेज़ गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुज़राबानी ने टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए, जिसमें कप्तान नगारवा ने तीन, न्यूमैन नियमहुरी ने दो और ब्रैड इवांस ने एक विकेट लिया. बांग्लादेश के लिए कप्तान नज़मुल हुसैन शान्तो ने 30 और मुशफ़िकुर रहीम ने 34 रन बनाए.

ज़िम्बाब्वे के लिए यह जीत क्यों खास है?

ज़िम्बाब्वे के लिए यह जीत इसलिए बहुत खास है क्योंकि टीम इस मैच में अपने स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा के बिना उतरी थी. इस बीच, बांग्लादेशी टीम हाल ही में बहुत मज़बूत दिखी थी, उसने अपने घर में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था. हालांकि, यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह ज़िम्बाब्वे के 34 साल के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है. यह 2001 के बाद पहली बार है जब टीम ने लगातार दो टेस्ट मैच इनिंग के अंतर से जीते हैं.h