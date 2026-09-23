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Zaheer Khan vs Stephen Fleming Net Worth: CSK के नए या पुराने कोच, कौन है ज्यादा अमीर? संपत्ति में कितना अंतर

चेन्नई सुपर किंग्स के नए कोच जहीर खान अगले सीजन से सीएसके की कोचिंग संभालेंगे, उन्होंने पूर्व कोच स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली है. क्रिकेट के अलावा दोनों ने दूसरे कामों से भी अच्छी कमाई की है. आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा अमीर है?

By: Satyam Sengar | Published: September 23, 2026 12:45:41 AM IST

Zaheer Khan vs Stephen Fleming की नेटवर्थ में कितना अंतर?
Zaheer Khan vs Stephen Fleming की नेटवर्थ में कितना अंतर?


Zaheer Khan vs Stephen Fleming Net Worth: चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के साथ अब कोच के तौर पर जहीर खान का नया सफर शुरू होने वाला है. उन्होंने लंबे समय तक टीम के साथ रहे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली है. दोनों ही क्रिकेट के बड़े नाम हैं. फ्लेमिंग ने न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेला और बाद में CSK कोच के तौर पर अपनी पहचान बनाई. वहीं जहीर खान भारत के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल रहे हैं और अब चेन्नई सुपर किंग्स की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं. क्रिकेट के अलावा दोनों ने दूसरे कामों से भी अच्छी कमाई की है. आइए जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा अमीर है?

आंकड़ों के मुताबिक स्टीफन फ्लेमिंग की नेट वर्थ करीब 90 से 100 करोड़ रुपये के बीच है. वहीं जहीर खान की नेट वर्थ करीब 241 से 245 करोड़ रुपये बताई जाती है. यानी अनुमान के हिसाब से जहीर की संपत्ति फ्लेमिंग से करीब 141 से 165 करोड़ रुपये ज्यादा है. सीधे शब्दों में कहें तो जहीर खान की अनुमानित संपत्ति फ्लेमिंग की तुलना में दो गुने से भी ज्यादा है. हालांकि, ये सभी आंकड़े रिपोर्ट के अमुसार हैं और दोनों की असली कुल संपत्ति सार्वजनिक नहीं है.

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फ्लेमिंग की कमाई कहां कहां से हुई
स्टीफन फ्लेमिंग ने न्यूजीलैंड के लिए कई साल क्रिकेट खेला. इस दौरान उन्हें क्रिकेट और आईपीएल से कमाई हुई. इसके बाद CSK के कोच के तौर पर भी उनकी कमाई जारी रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें CSK से हर साल करीब 7.5 करोड़ रुपये की कोचिंग फीस मिलती है. इसके अलावा वह बिजनेस में निवेश और क्रिकेट से जुड़े दूसरे कामों से भी कमाई करते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट और अलग-अलग कोचिंग असाइनमेंट भी उनकी कमाई का हिस्सा रहे हैं.

जहीर खान की कमाई का जरिया
जहीर खान ने भारत के लिए करीब डेढ़ दशक तक क्रिकेट खेला और आईपीएल में भी हिस्सा लिया. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोच और मेंटर के तौर पर काम किया. वह मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों से भी जुड़े रहे हैं. जहीर का प्रोस्पोर्ट फिटनेस नाम का बिजनेस भी है. इसके अलावा कमेंट्री, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर काम और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उनकी कमाई होती है. उनके पास मुंबई में महंगी प्रॉपर्टी और लग्जरी गाड़ियां भी बताई जाती हैं. 

Tags: home-hero-pos-8Stephen FlemingZaheer Khan
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