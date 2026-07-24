टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…

भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलने के साथ साथ साइड बिजनेस भी करते हैं. कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, कोई होटेल्ट का बिजनेस करता है तो इनमें से कई ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट का भी बिजनेस चलाते हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली, जहीर खान जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. इन क्रिकेटर्स के रेस्टोरेंट में बेहतरीन खाना, शानदार वाइब्स और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इन पांचों भारतीय क्रिकेटरों ने साबित किया है कि सफलता सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं होती.

विराट कोहली (वन8 कम्यून)

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली का वन8 कम्यून (One8 Commune) देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट ब्रांड्स में शामिल है. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में इसकी शाखाएं मौजूद हैं. यहां मॉडर्न इंटीरियर, प्रीमियम माहौल और अलग-अलग तरह के भारतीय व विदेशी व्यंजन मिलते हैं. वन 8 कम्यून का मार्केट वैल्युएशन 200 करोड़ से ज्यादा है.