Home > क्रिकेट > टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…

टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…

भारतीय टीम के कई क्रिकेटर्स रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं. इसमें विराट कोहली, जहीर खान, सुरेशा रैना जैसे क्रिकेटर्स का नाम शामिल है. विराट कोहली के रेस्टोरेंट की वैल्युशन करीब 200 करोड़ से ज्यादा की है. आइए जानते हैं उन 5 क्रिकेटरों के बारे में जो क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रहे.

By: Satyam Sengar | Published: July 24, 2026 1:05:22 PM IST

क्रिकेटर्स जो चलाते हैं रेस्टोंरट का बिजनेस.
क्रिकेटर्स जो चलाते हैं रेस्टोंरट का बिजनेस.


 
भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलने के साथ साथ साइड बिजनेस भी करते हैं. कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, कोई होटेल्ट का बिजनेस करता है तो  इनमें से कई ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट का भी बिजनेस चलाते हैं. इस लिस्ट में विराट कोहली, जहीर खान जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. इन क्रिकेटर्स के रेस्टोरेंट में बेहतरीन खाना, शानदार वाइब्स और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इन पांचों भारतीय क्रिकेटरों ने साबित किया है कि सफलता सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं होती. 
विराट कोहली (वन8 कम्यून)
भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली का वन8 कम्यून (One8 Commune) देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट ब्रांड्स में शामिल है. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में इसकी शाखाएं मौजूद हैं. यहां मॉडर्न इंटीरियर, प्रीमियम माहौल और अलग-अलग तरह के भारतीय व विदेशी व्यंजन मिलते हैं. वन 8 कम्यून का मार्केट वैल्युएशन 200 करोड़ से ज्यादा है.
Virat Kohli

जहीर खान (टॉस स्पोर्ट्स लाउंज)
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने क्रिकेट और खाने के अपने शौक को मिलाकर टॉस स्पोर्ट्स लाउंज (Toss Sports Lounge) की शुरुआत की. पुणे में स्थित यह रेस्टोरेंट स्पोर्ट्स थीम पर आधारित है, जहां लाइव क्रिकेट मैच देखने की सुविधा, शानदार इंटीरियर और कई तरह के स्वादिष्ट फूड मिलते हैं. आईपीएल और बड़े इंटरेनशनल मुकाबलों के दौरान यह क्रिकेट फैंस की पसंदीदा जगहों में शामिल रहता है.

You Might Be Interested In

शिखर धवन (द फ्लाइंग कैच)
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दुबई में द फ्लाइंग कैच (The Flying Catch) नाम का क्रिकेट-थीम रेस्टोरेंट शुरू किया. इस रेस्टोरेंट में धवन के क्रिकेट करियर से जुड़ी यादगार तस्वीरें और सामान सजाए गए हैं. यहां भारतीय और इंटरनेशनल दोनों तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं. क्रिकेट फैंस के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी इस जगह पर आना पसंद करते हैं.

Suresh Raina

सुरेश रैना (रैना इंडियन रेस्टोरेंट)
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना ने नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में रैना इंडियन रेस्टोरेंट (Raina Indian Restaurant) की शुरुआत की. यह रेस्टोरेंट असली भारतीय स्वाद के लिए जाना जाता है. रैना को खाना बनाने का भी शौक है और उन्होंने कई बार इस बारे में खुलकर बात की है.

कपिल देव (इलेवंस)
1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव भी रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े रहे हैं. उनका इलेवंस (Elevens) क्रिकेट थीम पर आधारित रेस्टोरेंट है. इस रेस्टोरेंट में क्रिकेट से जुड़ी यादगार चीजें और खास सजावट देखने को मिलती है. यहां आने वाले लोगों को स्वादिष्ट खाने के साथ क्रिकेट का अलग ही अनुभव मिलता है. कपिल देव साल 1983 के विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के कप्तान भी थे. 

Tags: Suresh Rainavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यश की टॉक्सिक में ये 5 हसीनाएं काटेंगी बवाल

July 23, 2026

बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 23, 2026

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…
टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…