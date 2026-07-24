टीम इंडिया के वो 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने खेल से हटकर सोचा, शुरू किया खुद का रेस्टोरेंट, आज छाप रहे करोड़ों…

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली का वन8 कम्यून (One8 Commune) देश के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट ब्रांड्स में शामिल है. दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में इसकी शाखाएं मौजूद हैं. यहां मॉडर्न इंटीरियर, प्रीमियम माहौल और अलग-अलग तरह के भारतीय व विदेशी व्यंजन मिलते हैं. वन 8 कम्यून का मार्केट वैल्युएशन 200 करोड़ से ज्यादा है.
जहीर खान (टॉस स्पोर्ट्स लाउंज)
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने क्रिकेट और खाने के अपने शौक को मिलाकर टॉस स्पोर्ट्स लाउंज (Toss Sports Lounge) की शुरुआत की. पुणे में स्थित यह रेस्टोरेंट स्पोर्ट्स थीम पर आधारित है, जहां लाइव क्रिकेट मैच देखने की सुविधा, शानदार इंटीरियर और कई तरह के स्वादिष्ट फूड मिलते हैं. आईपीएल और बड़े इंटरेनशनल मुकाबलों के दौरान यह क्रिकेट फैंस की पसंदीदा जगहों में शामिल रहता है.
शिखर धवन (द फ्लाइंग कैच)
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दुबई में द फ्लाइंग कैच (The Flying Catch) नाम का क्रिकेट-थीम रेस्टोरेंट शुरू किया. इस रेस्टोरेंट में धवन के क्रिकेट करियर से जुड़ी यादगार तस्वीरें और सामान सजाए गए हैं. यहां भारतीय और इंटरनेशनल दोनों तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं. क्रिकेट फैंस के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी इस जगह पर आना पसंद करते हैं.
सुरेश रैना (रैना इंडियन रेस्टोरेंट)
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना ने नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में रैना इंडियन रेस्टोरेंट (Raina Indian Restaurant) की शुरुआत की. यह रेस्टोरेंट असली भारतीय स्वाद के लिए जाना जाता है. रैना को खाना बनाने का भी शौक है और उन्होंने कई बार इस बारे में खुलकर बात की है.
कपिल देव (इलेवंस)
1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव भी रेस्टोरेंट बिजनेस से जुड़े रहे हैं. उनका इलेवंस (Elevens) क्रिकेट थीम पर आधारित रेस्टोरेंट है. इस रेस्टोरेंट में क्रिकेट से जुड़ी यादगार चीजें और खास सजावट देखने को मिलती है. यहां आने वाले लोगों को स्वादिष्ट खाने के साथ क्रिकेट का अलग ही अनुभव मिलता है. कपिल देव साल 1983 के विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के कप्तान भी थे.