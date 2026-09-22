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जहीर खान गेंदबाजी के सचिन तेंदुलकर… CSK का कोच बनते ही ‘माही’ का बयान वायरल, क्यों कहा था ऐसा?

MS Dhoni Statement on Zaheer Khan: CSK के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने साल 2012 में जहीर खान को लेकर बड़ा बयान दिया था. धोनी ने जहीर खान को भारतीय गेंदबाजी यूनिट का सचिन तेंदुलकर बताया था. अब जहीर खान को CSK का हेड कोच बनाने के बाद धोनी का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 22, 2026 11:11:17 AM IST

MS धोनी ने जहीर खान को गेंदबाजी का सचिन तेंदुलकर क्यों बताया था?
MS धोनी ने जहीर खान को गेंदबाजी का सचिन तेंदुलकर क्यों बताया था?


MS Dhoni Statement on Zaheer Khan: IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा दांव खेला है. स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद फ्रेंचाइजी ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच बनाया है. जहीर खान अगले IPL सीजन से स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे, जो 2009 से 2026 तक इस पद पर बने रहे. इसका मतलब है कि CSK ने 17 साल बाद बड़ा बदलाव किया है. अब बड़ा सवाल है कि आखिर CSK ने जहीर खान को ही हेड कोच क्यों बनाया?

इसके पीछे की सबसे वजह महेंद्र सिंह धोनी हैं. धोनी को जहीर खान पर अटूट भरोसा है. उन दोनों ने कई सालों तक साथ में मिलकर भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है. जहीर खान ने साल 2011 विश्व कप में एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

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जहीर खान गेंदबाजी के सचिन तेंदुलकर!

जहीर खान के CSK के हेड कोच बनने के बाद एमएस धोनी का एक पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, करीब 14 साल पहले धोनी ने जहीर खान की तुलना सचिन तेंदुलकर से की थी. उस समय कोलंबो में जहीर खान खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, जिससे उन पर कई सवाल खड़े हो रहे थे. इस दौरान धोनी ने उनका बचाव करते हुए जहीर खान को गेंदबाजी का सचिन तेंदुलकर बताया था.

धोनी ने कहा था, ‘जब कोई गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता है, तो उस पर निशाना साधना आसान होता है. मेरे लिए जहीर खान भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सचिन तेंदुलकर हैं. वे सालों से हमारी गेंदबाजी यूनिट के लीडर रहे हैं.’ अब एमएस धोनी का बयान इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है.

धोनी-जहीर ने भारत को जिताया विश्व कप

जहीर खान विश्व कप 2011 में भारतीय टीम के सबसे अहम गेंदबाज रहे थे. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने धोनी के लिए गेंदबाजी रणनीति भी बनाई और अनऑफिशियल कैप्टन की तरह काम भी किया. मैच के दौरान उन्होंने युवा गेंदबाजों का मार्गदर्शन किया. 2011 विश्व कप में जहीर खान ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 21 विकेट हासिल किए.

MI-LSG के लिए भी कर चुके काम

जहीर खान IPL में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काम कर चुके हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन्स के पद पर काम किया. इसके बाद उन्होंने IPL 2024 के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर के तौर पर भी काम किया. अब वे IPL 2027 में CSK के लिए हेड कोच की जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे.

Tags: ms dhonisachin tendulkarZaheer Khan
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