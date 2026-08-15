अजीत अगरकर की होने वाली है छुट्टी? जहीर खान को मिल सकती है चीफ सेलेक्टर की कुर्सी, रोहित शर्मा को लेकर मचा है बवाल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मेंस सेलेक्शन कमिटी का नया हेड सेलेक्टर बनाया जा सकता है. मौजूदा हेड सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला है. अगरकर ने जून में इस पद पर तीन साल पूरे कर लिए हैं. पहले माना जा रहा था कि उन्हें 2027 वनडे विश्व कप तक इस जिम्मेदारी पर बनाए रखा जा सकता है, लेकिन हाल के कुछ फैसलों और टीम के प्रदर्शन के बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी को सबसे ज्यादा आलोचना रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर झेलनी पड़ी थी. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान खबर आई थी कि सेलेक्टर्स ने रोहित को 2027 विश्व कप की योजनाओं से बाहर करने का मन बना लिया है. यह भी कहा गया था कि लॉर्ड्स में खेला गया वनडे उनका आखिरी मुकाबला हो सकता है. हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बाद में इन खबरों पर सफाई दी. उन्होंने कहा था कि रोहित को लेकर ऐसा कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

श्रीलंका सीरीज से जुड़ा अगरकर का भविष्य?

अब अगरकर का भविष्य श्रीलंका के खिलाफ जारी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के प्रदर्शन से भी जुड़ा बताया जा रहा है. टेस्ट क्रिकेट में भारत के हालिया प्रदर्शन को लेकर सेलेक्शन कमिटी पर सवाल उठे हैं. भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई का एक प्रभावशाली वर्ग सेलेक्शन कमिटी में बदलाव चाहता है. अगर अगरकर को पद से हटाया जाता है, तो जहीर खान का नाम इस पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नामों में शामिल है.

जहीर खान के पास है खिलाड़ियों के साथ काम करने का अनुभव

जहीर खान के पास खिलाड़ियों के साथ काम करने का लंबा अनुभव है. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. इसके अलावा वह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी जुड़े रहे हैं. इससे पहले वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी हेड सेलेक्टर के पद के लिए सामने आया था, लेकिन वह यह बड़ी जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं. अब लक्ष्मण को बीसीसीआई में ‘डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट’ की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है. इस भूमिका में वह बोर्ड, सेलेक्टरओं और भारतीय टीम के बीच बेहतर तालमेल बनाने का काम कर सकते हैं.