CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान

CSK New Head Coach: क्रिकेट जगत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है. IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नए हेड कोच का एलान कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने बाएं हाथ के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच बनाया है. भारतीय दिग्गज जहीर खान अगले सीजन से हेड कोच के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे. उन्हें न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. फ्लेमिंग ने कुछ समय पहले ही हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद फैंस CSK के नए हेड कोच के एलान का इंतजार था. अब फैंस का यह इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने जहीर खान को हेड कोच बनाने का एलान कर दिया है.