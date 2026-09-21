Home > खेल > CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान

CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान

CSK New Head Coach: चेन्नई सुपर किंग्स ने अगले IPL सीजन से पहले अपने नए हेड कोच का एलान कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने पूर्व भारतीय दिग्गज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच बनाया है. जहीर खान ने भारत को साल 2011 में वनडे विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 21, 2026 6:59:25 PM IST

जहीर खान बने CSK के नए हेड कोच.
जहीर खान बने CSK के नए हेड कोच.


CSK New Head Coach: क्रिकेट जगत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है. IPL 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने नए हेड कोच का एलान कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने बाएं हाथ के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच बनाया है. भारतीय दिग्गज जहीर खान अगले सीजन से हेड कोच के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे. उन्हें न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. फ्लेमिंग ने कुछ समय पहले ही हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद फैंस CSK के नए हेड कोच के एलान का इंतजार था. अब फैंस का यह इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने जहीर खान को हेड कोच बनाने का एलान कर दिया है.

Tags: CHENNAI SUPER KINGSZaheer Khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार

September 21, 2026

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026

‘पति पत्नी और पंगा 2’ में दिखेंगी ये स्टार जोड़ियां!

September 20, 2026

कौन हैं आयशा कपूर? जो 17 साल बाद बॉलीवुड में...

September 20, 2026

ईशा कोप्पिकर की प्रेम कहानी है काफी दिलचस्प

September 20, 2026

ग्रामीण इलाकों में कौन सी योजनाएं हैं?

September 20, 2026
CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान
CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान
CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान
CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान
CSK New Head Coach: चेन्नई को मिला नया हेड कोच, जहीर खान की हुई टीम में एंट्री, फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे कमान