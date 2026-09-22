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जहीर खान की लगी लॉटरी! CSK का हेड कोच बन कमाएंगे करोड़ों, कितनी मिलेगी सैलरी, कब तक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट?

Zaheer Khan CSK Head Coach Salary: CSK ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच बनाया है. जहीर खान IPL 2027 से CSK के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनकी सैलरी कितनी होगा और उनका कार्यकाल कितने सालों के लिए रहेगा?

By: Ankush Upadhayay | Published: September 22, 2026 9:50:34 AM IST

CSK का हेड कोच बनने के बाद जहीर खान को कितनी मिलेगी सैलरी?
CSK का हेड कोच बनने के बाद जहीर खान को कितनी मिलेगी सैलरी?


Zaheer Khan CSK Head Coach Salary: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने पूर्व भारतीय दिग्गज गेंदबाज जहीर खान को अपना नया हेड कोच बनाया है. स्टीफन फ्लेमिंग के जाने के बाद CSK ने जहीर खान पर भरोसा जताया है, जो IPL 2027 से हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. जहीर खान के हेड कोच बनने के बाद क्रिकेट के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उनकी सैलरी कितनी होगी और उनका कार्यकाल कब से कब तक का रहेगा? ऐसे में आइए जानते हैं कि CSK के नए हेड कोच जहीर खान की सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट से लेकर सारी डिटेल्स….

जहीर खान को कितनी मिलेगी सैलरी?

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अपने हेड की सैलरी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. ऐसे में जहीर खान की सटीक सैलरी के बारे में नहीं बताया जा सकता है. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स अपने सपोर्ट स्टाफ और कोच पद के लिए 5 से 7 करोड़ रुपये की सैलरी देती है. CSK के पूर्व हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग को भी सालाना 7.5 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाता था. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जहीर खान को भी 7 करोड़ रुपये के आसपास सैलरी मिल सकती है. हालांकि इनखबर डॉट कॉम इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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जहीर खान का कार्यकाल कब तक रहेगा?

क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, CSK के हेड कोच के रूप में जहीर खान का कॉन्ट्रैक्ट एक साल का है. वह जल्द ही अपना कार्यभार भी संभालेंगे. रिपोर्ट की मानें, तो जहीर खान को फ्रेंचाइजी ने अपने हिसाब से नया कोचिंग सेटअप तैयार करनी की भी छूट दी है. अगर जहीर खान के मार्गदर्शन में CSK अगले IPL सीजन में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है. साथ ही उनकी सैलरी में भी इजाफा किया जा सकता है.

जहीर खान को क्यों बनाया गया हेड कोच?

CSK के मैनेजिंग डायरेक्टर कासी विश्वनाथन ने बताया कि जहीर खान के नाम पर टीम के नेतृत्व समूह में चर्चा हुई और सभी ने सहमति जताई. उन्होंने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन समेत क्रिकेट मैनेजमेंट के विचार जानने के बाद यह फैसला लिया गया. इसको लेकर फ्रेंचाइजी के मालिकों से भी चर्चा की गई.

जहीर खान का कोचिंग करियर

CSK के हेड कोच बनने से पहले पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में मेंटर के पद पर काम कर रहे थे. रिपोर्ट्स की मानें, तो वहां पर उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये के आसपास सैलरी मिलती थी. अब CSK का हेड कोच बनने के बाद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा वह IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन्स के पद पर भी काम कर चुके हैं.

Tags: CHENNAI SUPER KINGShome-hero-pos-4Zaheer Khan
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