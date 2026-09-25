जहीर खान CSK के कोच बने तो वसीम जाफर हुए खुश, बोले- अच्छा लगता है जब कोई भारतीय…

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2027 से पहले बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को टीम का नया हेड कोच बनाया है. जहीर इससे पहले मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ कोचिंग की भूमिका निभा चुके हैं; अब वह पहली बार किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. जहीर लंबे समय तक टीम के साथ रहे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे.

जहीर की नियुक्ति पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने खुशी जताई है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “यह अच्छा फैसला है. जब भी कोई भारतीय कोच बनता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय प्रोफेशनल्स को कोचिंग सेटअप में देखना चाहता हूं. मुझे लखनऊ में जहीर का काम काफी पसंद आया. सच कहूं तो मुझे हैरानी हुई थी कि लखनऊ ने सिर्फ एक साल बाद उन्हें रिलीज कर दिया. उनके पास काफी समझदारी है और वह लोगों को अच्छी तरह समझते हैं.”

जहीर को लेकर जाफर ने कही बड़ी बात

जाफर ने आगे कहा, “इसलिए मुझे हैरानी नहीं है कि अब टीमें जहीर खान की सेवाएं ले रही हैं. वह आगे चलकर बॉलिंग कोच भी बन सकते हैं, लेकिन उनमें फ्रेंचाइजी के हेड कोच बनने की क्षमता भी है. मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं.” फिलहाल चेन्नई ने जहीर के साथ एक साल का करार किया है; आईपीएल 2027 में टीम के प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

फ्लेमिंग का 16 साल का सफर हुआ खत्म

स्टीफन फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रिकॉर्ड 16 सीजन तक काम किया और टीम को पांच आईपीएल खिताब जिताए. वह 2008 में खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई से जुड़े थे और इसके बाद 2009 में टीम के हेड कोच बने; फ्लेमिंग ने 2016 और 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के साथ भी काम किया था, जहां वह एमएस धोनी के साथ जुड़े रहे. 2018 में दोनों की चेन्नई में वापसी हुई. अब जहीर के सामने टीम को फिर से खिताबी दौड़ में लाने की चुनौती होगी.