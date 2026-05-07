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Yuzvendra Chahal Vaping Video: रियान पराग के बाद वेपिंग करते दिखे चहल? फ्लाइट में ई-सिगरेट पीने के आरोप से मचा बवाल

Chahal e-cigarette video: वायरल वीडियो में ऐसा लगता है कि इसमें लेग-स्पिनर अपने आस-पास बैठे टीम के साथियों के बीच फ्लाइट में बैठकर इस हरकत को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 7, 2026 5:05:53 PM IST

वेपिंग करते दिखे युजवेंद्र चहल?
वेपिंग करते दिखे युजवेंद्र चहल?


Yuzvendra Chahal Vaping Controversy: सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर पंजाब किंग्स के स्पिनर को हैदराबाद जाते समय टीम के साथ यात्रा करते हुए ई-सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है. पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल तब सुर्खियों में आ गए, जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर उन्हें बुधवार, 8 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स के IPL 2026 मैच से पहले, हैदराबाद जाते समय टीम की फ्लाइट में ई-सिगरेट पीते हुए दिखाया गया.

फ्लाइट के अंदर का वीडियो वायरल

यह वीडियो, जो ऑनलाइन काफी वायरल हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें लेग-स्पिनर अपने आस-पास बैठे टीम के साथियों के बीच फ्लाइट में बैठकर इस हरकत को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. हालाँकि, इंडिया टुडे इस फुटेज की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका और न ही यह पुष्टि कर सका कि क्या चहल वास्तव में वीडियो में वेपिंग कर रहे थे. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में ई-सिगरेट प्रतिबंधित हैं.

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यह पहली बार नहीं है जब यह अनुभवी स्पिनर धूम्रपान से जुड़े दृश्यों को लेकर विवादों के घेरे में आए हैं. इस साल की शुरुआत में, एक और क्लिप वायरल हुई थी जिसमें चहल को कथित तौर पर कार चलाते समय धूम्रपान करते हुए देखा गया था. वीडियो में उन्हें सिगरेट को सड़क पर फेंककर गाड़ी आगे बढ़ाते हुए भी दिखाया गया था, जिस पर सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने उनकी आलोचना की थी.

वेपिंग की ये पहली घटना नहीं 

इस ताज़ा विवाद ने भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों के आचरण और वेपिंग नियमों के बारे में चर्चाओं को एक बार फिर से हवा दे दी है. हालाँकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चहल से जुड़े इस वायरल वीडियो के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन IPL सीज़न की शुरुआत में हुई इसी तरह की एक घटना पर पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को पहले BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल की ओर से कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जब उन्हें मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के मैच के दौरान कथित तौर पर ई-सिगरेट पीते हुए देखा गया था. 24 वर्षीय खिलाड़ी ने बाद में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और उन्हें फटकार के साथ-साथ उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया था.

मैंने शराब पीना छोड़ दिया है…

चहल ने हाल ही में अपनी फिटनेस में सुधार करने और अपने करियर को लंबा खींचने के लिए अपनी जीवनशैली में बदलाव करने के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की थी. IPL 2026 से पहले, 35 वर्षीय खिलाड़ी ने खुलासा किया था कि उन्होंने अधिक फिट रहने और युवा क्रिकेटरों के लिए एक मिसाल कायम करने के उद्देश्य से शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया है. 

चहल ने कहा था कि, “मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, और इसे छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं. अब मैं 35 साल का हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव रहना चाहता हूँ और अपनी टीम के लिए अपना 150% देना चाहता हूँ. एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, मैं चाहता हूँ कि IPL में लोग मुझसे कुछ सीखें,” 

इस लेग-स्पिनर ने पिछले सीज़न में चोटों से निपटने के बारे में भी बात की थी, जिसमें पसली का फ्रैक्चर और उंगली की चोट शामिल थी, जिसने नॉकआउट चरणों के दौरान उनके गेंदबाज़ी प्रदर्शन को प्रभावित किया था.

लगातार तीन मैच हार चुकी है  PBKS

इस बीच, पंजाब किंग्स लगातार तीन हार झेलने के बाद IPL 2026 में अपनी लय पाने के लिए संघर्ष कर रही है. उनका अगला मुकाबला सोमवार, 11 मई को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से होना है.

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Tags: Chahal e-cigarette videoChahal flight viral videoPunjab Kings player newsRiyan Parag vapingYuzvendra Chahal vaping controversy
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