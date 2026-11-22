Yuzvendra Chahal Joins BJP: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल की राजनीति में एंट्री हो गई है. युजवेंद्र चहल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) ज्वाइन कर ली है. युजवेंद्र चहल ने BJP की सदस्यता ग्रहण कर ली है. पार्टी में शामिल होते ही चहल को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है. दरअसल, चहल को बीजेपी के नवनिर्मित ‘राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा’ की कार्यकारी समिति में ‘विशेष आमंत्रित सदस्य’ (स्पेशल इनवाइटी) के तौर पर नियुक्त किया गया है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने युजवेंद्र चहल को यह जिम्मेदारी सौंपी है. चहल के अलावा BJP ने 37 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, 7 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 राष्ट्रीय महामंत्री और 7 राष्ट्रीय सचिव भी नियुक्त किए हैं. यह नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष नितिन नबीन ने की है.

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को यह जिम्मेदारी पार्टी के OBC मोर्चा में किए गए नए बदलावों के तहत दी गई है. इस मोर्चे का पूरा नाम अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा है. BJP ने इसकी राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी है. चहल के अलावा ओडिशा के प्रोफेसर अद्वैत चरण गडनायक और उत्तर प्रदेश की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है.

अमरपाल मौर्य से भी चहल ने की मुलाकात

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin) ने मोर्चा की नियुक्तियों के भारतीय क्रिकेटर स्पिनर युजवेंद्र चहल का नाम घोषित किया. BJP में नई जिम्मेदारी मिलने से पहले चहल ने OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य से मुलाकात की थी. इसके बाद पार्टी की ओर से जारी नियुक्ति सूची में उनका नाम शामिल किया गया. इस सूची पर अमरपाल मौर्य के हस्ताक्षर हैं. चहल का नाम दिल्ली से सूचीबद्ध किया गया है.

Delhi | Indian cricketer Yuzvendra Chahal has been appointed as a Special Invitee to the Bharatiya Janata Party’s (BJP) National Other Backwards Classes (OBC) Morcha executive committee. https://t.co/54RvOnZpaE — ANI (@ANI) November 21, 2026

चहल ने पार्टी का जताया आभार

36 साल के युजवेंद्र चहल ने पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद BJP आलाकमान का आभार जताया है. उन्होंने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं.’

भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻 — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 21, 2026

युजी का क्रिकेट करियर

युजवेंद्र चहल ने हाल ही में रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी. हालांकि वह अभी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं. हरियाणा के रहने वाले 36 साल के लेग-स्पिनर चहल युजवेंद्र ने साल 2016 में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने वनडे (ODI) और T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए खेला. वह साल 2019 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा भी थे. हालांकि वह लंबे समय से भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. करीब 3 सालों से चहल को भारत के लिए एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है.