नशे की लत, पैनिट अटैक, तलाक के बाद ‘तेरे नाम’ वाले राधे बन गए थे Yuzvendra Chahal; जाना पड़ा था नशा मुक्ति केंद्र

Yuzvendra Chahal Alcohol Addiction: युजवेंद्र चहल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं, जिन्होंने 188 मैचों में 233 विकेट लिए हैं. बता दें कि वो जसप्रीत बुमराह, सुनील नरेन, रविचंद्रन अश्विन और लसिथ मलिंगा जैसे बड़े नामों से आगे इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी सफलता के बावजूद, चहल ने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है. उन्होंने 72 ODI मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 121 विकेट लिए हैं, और 80 T20I मैचों में 96 विकेट लिए हैं. हालांकि, लेग-स्पिनर का सफर पर्सनल चुनौतियों से भरा रहा है. क्रिकेट के मैदान पर अपनी उपलब्धियों के अलावा, चहल को शराब की लत, अपनी शादी टूटने और लोगों की कड़ी नज़र से भी जूझना पड़ा है.

मुश्किल दौर से गुजरे थे युजवेंद्र चहल

36 साल के चहल ने हाल ही में भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान इन अनुभवों के बारे में खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने अपनी रिकवरी, मेंटल हेल्थ और ज़िंदगी में बेहतर जगह पर लौटने की कोशिशों पर चर्चा की. बातचीत के दौरान, चोपड़ा ने चहल से पूछा कि पर्सनल लाइफ में मुश्किलों से निपटने के दौरान उन्हें कैसा सपोर्ट मिला. चोपड़ा ने पॉडकास्ट के दौरान पूछा, ‘यूज़ी, तुम वो इंसान हो जिसने सबको हंसाया है. तुम मैदान पर एक लाइववायर की तरह हो, लेकिन जब तुम अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किलों से गुज़र रहे थे, तो क्या कोई तुम्हारे साथ था? यह सबसे बुरा है. जब पर्सनल लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो इमोशनल चोट अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ में हम इससे बिल्कुल अलग महसूस करते हैं,’

शराब की लग चुकी थी लत

चहल ने जवाब दिया, ‘मेरे सबसे अच्छे दोस्त और परिवार वाले वहाँ थे,’ फिर चोपड़ा ने स्पिनर से पूछा कि उन्होंने शराब पीना कब छोड़ने का फैसला किया. चहल ने बताया कि काउंटी क्रिकेट में कुछ समय बिताने के बाद उनकी शराब पीने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे उन्हें प्रोफेशनल मदद लेनी पड़ी.उन्होंने कहा, “पिछले साल काउंटी क्रिकेट के बाद, यह सारी हदें पार कर गया, इसलिए मैं एक रिहैब सेंटर में चला गया और 26 दिनों तक वहीं रहा. अब, मुझे पता है कि इसे कैसे संभालना है. उस फैसले ने मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया. मेरी मैच्योरिटी बढ़ी. मेरे इमोशन अब बैलेंस्ड हैं. पिछले IPL में, मेरे शरीर को ऐसा लगा जैसे मैं फिर से 30 साल का हो गया हूँ – जिम वर्क, फील्डिंग ड्रिल्स और ठीक से ट्रेनिंग कर रहा हूँ.”

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आने लगे थे पैनिक अटैक

सिर्फ यही नहीं, युजवेंद्र तलाक के बाद अपनी हालत के बारे में भी बात करते हैं और बताते हैं कि ‘हालात बहुत बिगड़ गए थे. मुझे पैनिक अटैक आने लगे थे. मुझे घबराहट होने लगी थी. मेरा मुंह सिकुड़ गया था. मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था.’ भारतीय क्रिकेटर ने यह भी कहा, ‘चिंता ऐसी होती है कि आपका दिल अंदर ही अंदर बहुत तेजी से धड़कने लगता है. पैनिक अटैक के दौरान, मुंह सिकुड़ने के साथ-साथ होंठ इतने खिंच जाते थे और एक तरफ मुड़ जाते थे कि कोई भी आसानी से समझ सकता था कि मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ है.’