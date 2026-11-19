Yuzvendra Chahal 400 Wicket: टीम इंडिया से लंबे समय से दूर चल रहे युजवेंद्र चहल ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया. युजवेंद्र चहल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा की ओर से खेलते हुए यह कारनामा किया. हाल ही में युजवेंद्र चहल ने तमिलनाडु के खिलाफ 3 विकेट चटकाए. उन्होंने 4 ओवर में महज 16 रन देकर 3 बल्लेबाजों को शिकार बनाया. इसी के साथ युजवेंद्र चहल ने अपने टी20 करियर में 400 विकेट पूरे कर लिए. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सिर्फ पहले गेंदबाज हैं. उनके अलावा अभी तक कोई भी भारतीय गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया है.

हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि युजवेंद्र चहल अभी तक भारत के लिए एक भी टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेल पाए. इतना ही नहीं, चहल लंबे समय से भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. उन्होंने साल 2023 में भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टी20 मैच खेला था. वह भले ही टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं, लेकिन वो टी20 टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा रहे हैं.

टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय

भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालें, तो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज है. वह इस फॉर्मेट में 400 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. इस लिस्ट में दूसरा नाम तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का है. भुवी ने अपने टी20 करियर में कुल 366 विकेट हासिल किए हैं. इसके बाद तीसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह (354 विकेट) और चौथे नंबर पर पीयूष चावला (329 विकेट) मौजूद हैं. वहीं, पांचवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन (323 विकेट) आते हैं.

402- युजवेंद्र चहल

366- भुवनेश्वर कुमार

354- जसप्रीत बुमराह

329- पीयूष चावला

323- आर अश्विन

300- अक्षर पटेल

294- अर्शदीप सिंह

हरियाणा ने तमिलनाडु को हराया

36 साल के युजवेंद्र चहल ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर हरियाणा ने आसानी से जीत दर्ज की. हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करने वाली तमिलनाडु को सिर्फ 124 रन पर ढेर कर दिया. तमिलनाडु के गेंदबाजों ने उन्हें 20 ओवर तक बल्लेबाजी भी नहीं करने दिया. हरियाणा की ओर से चहल के अलावा निशांत सिंधू ने 3 विकेट हासिल किए. हरियाणा ने तमिलनाडु के खिलाफ 125 रन के छोटे से टारगेट को 16.1 ओवर में ही हासिल कर लिया. निशांत सिंधू ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी दम दिखाया. उन्होंने 5 चौकों की मदद से 37 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.