युवराज सिंह का सख्त अंदाज, अभिषेक शर्मा से करवाई उठक बैठक, बोले- ‘लापा मारांगा… VIDEO

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को उनके 26वें जन्मदिन पर खास अंदाज में बधाई दी. युवराज ने इंस्टाग्राम पर अभिषेक के साथ अपनी कुछ तस्वीरें और एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने अभिषेक के खेल में आए बदलाव, मेहनत और क्षमता की तारीफ की. युवराज ने लिखा, “सर अभिषेक, आपका जन्मदिन है. क्या शुभ दिन है, आप जिस इंसान के रूप में बदले हैं, उससे बहुत प्यार है. अपने आसपास के लोगों की परवाह करने वाले और एक लीडर बनने के लिए. अपनी गलतियों से हमेशा सीखते हैं और हर बार ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं. आपको रनों और बड़ी पारियों से भरे साल की शुभकामनाएं. हमेशा ढेर सारा प्यार.”

वीडियो में युवराज और अभिषेक की दोस्ती और मस्ती भी देखने को मिली. एक क्लिप में युवराज ने अभिषेक को कान पकड़कर उठक-बैठक करने के लिए कहा. उस दौरान युवराज सिंह उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं. युवराज ने उन्हें कहा कि बोलो मैं पहले बॉल से लापा नहीं मारूंगा. यह उस समय हुआ जब अभिषेक ने मैच के दौरान कुछ गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेले थे. युवराज ने उनसे दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का वादा भी करवाया.

टी20 क्रिकेट में अभिषेक का शानदार प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा ने कम समय में भारतीय टी20 टीम में अपनी खास पहचान बनाई है. बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज के साथ वह बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं. अभिषेक ने अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1,629 रन और आईपीएल में 2,379 रन बनाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 54 गेंदों पर 135 रन की पारी खेली थी. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

छक्कों के मामले में भी बनाया बड़ा रिकॉर्ड

अभिषेक को टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों में गिना जाता है. साल 2025 में वह एक कैलेंडर वर्ष में टी20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में भी सबसे कम गेंदों में 100 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया. वह आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल कर चुके हैं. अभिषेक 2026 टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे. बता दें कि अभिषेक ने अपनी ट्रेनिंग युवराज सिंह से ही ली है.