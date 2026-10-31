IND vs NZ: वैभव-अभिषेक के साथ नाइंसाफी! सिलेक्टर्स पर भड़के युवराज सिंह, बोले- उनके साथ न्याय नहीं…

Yuvraj Singh statement: भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने टीम इंडिया के सिलेक्टर्स पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने युवा खिलाड़ियों को वनडे टीम में नियमित मौका नहीं मिलने पर सवाल किए हैं. युवराज सिंह का कहना है कि अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को 50 ओवर के फॉर्मेट में लगातार मौका नहीं मिलना उनकी क्षमता के साथ अन्याय है. पूर्व ऑलराउंडर ने भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की. युवी ने कहा कि अभिषेक ने कुछ हासिल किया है, वह अपनी मेहनत के दम पर किया है. गौरतलब है कि अभिषेक शर्मा को खूंखार ओपनर बनाने में युवराज सिंह का सबसे बड़ा योगदान रहा है. युवराज सिंह ने पर्दे के पीछे अभिषेक शर्मा के खेल को निखारने में अहम भूमिका निभाई है.

वैभव-अभिषेक के साथ अन्याय!

हाल ही में युवराज सिंह एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड ‘प्रोटोकॉल 32’ के लॉन्च इवेंट के लिए मुंबई पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने PTI से बात करते हुए अभिषेक शर्मा को वनडे टीम में लाने की बात की. युवराज सिंह ने कहा, ‘मैं उसे (अभिषेक) को वनडे टीम में जरूर देखना चाहूंगा. मैंने पहले भी कहा है कि हम अगर अभिषेक, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को 50-ओवर क्रिकेट में नहीं लाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे.’

हालांकि, युवराज सिंह ने यह भी माना कि भारतीय टीम में कई अनुभवी और बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में इन युवा खिलाड़ियों के लिए टीम में जगह बनाना आसान नहीं होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से वैभव, अभिषेक और ईशान किशन प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही वनडे स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए.

अभिषेक शर्मा के गुरु हैं युवराज सिंह

युवराज सिंह भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के गुरु हैं. अभिषेक शर्मा ने उनके मार्गदर्शन में अपने खेल पर खूब काम किया है. वो अक्सर युवराज सिंह के साथ ट्रेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि युवराज और अभिषेक दोनों ही पंजाब से आते हैं. युवराज सिंह ने टी20 क्रिकेट में अपने बल्ले से खूब कहर बरपाया था. उनके नाम एक ओवर में 6 छक्के लगाए और सिर्फ 12 गेंदों पर अर्धशतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

ईशान किशन वनडे टीम का हिस्सा

बता दें कि ईशान किशन टी20 के साथ ही भारत की वनडे टीम का भी हिस्सा हैं. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. वहीं, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ टी20 सेटअप का हिस्सा हैं.