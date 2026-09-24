Yuvraj Singh NatWest Final: ‘सटक गई मेरी…’, जब रॉनी ईरानी ने युवराज के ईगो को ललकारा, फिर जो हुआ… उसे नहीं भूल पाया इंग्लैंड!

Yuvraj Singh NatWest Final: भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. खासकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह गेंदबाजों के लिए काल बन जाते थे. उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे. युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ कई शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी सबसे बेहतरीन पारी 2002 के नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में आई.

यह मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स ग्राउंड में खेली गई थी, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेट से हराया था. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने शुरुआत में अपना दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन फिर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने मिलकर भारत को जीत दिलाई. हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने युवराज सिंह का ईगो (Ego) हर्ट कर दिया.

किसने हर्ट किया युवराज सिंह का ईगो?

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई ऐतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज 2002 के फाइनल में काफी रोमांच देखने को मिला. भारतीय टीम 326 रनों के स्कोर का पीछा कर रही थी, लेकिन 146 के स्कोर पर ही 5 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे में एक समय पर मैच इंग्लैंड के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन फिर युवराज सिंह ने 69 रनों की शानदार पारी खेली और भारत को जीत के करीब पहुंचाया. हालांकि युवराज सिंह ये पारी खेल ही नहीं पाते, अगर इंग्लिश खिलाड़ी ने उनका ईगो हर्ट न किया होता.

दरअसल, युवराज सिंह ने रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में खुलासा किया कि उनकी और मोहम्मद कैफ की पार्टनरशिप के दौरान क्या हुआ था. युवराज सिंह ने बताया कि जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए, तो उन्हें लगा कि अब मैच हाथ से निकल गया. इसके बाद मोहम्मद कैफ बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जो युवराज से बोलते हैं, ‘हांजी खेलेंगे?’ इस पर युवराज बोलते हैं, ‘हां खेलेंगे. वापस थोड़ी न जा सकते हैं, बिना आउट हुए.’ इसी बीच इंग्लैंड के खिलाड़ी रॉनी ईरानी युवराज के पास आए और तंज कसते हुए कहा, ‘उम्मीद है कि तुम्हें इंग्लैंड का यह दौरा पसंद आया होगा.’

युवराज ने फिर क्या किया?

युवराज सिंह ने पॉडकास्ट में आगे बताया कि रॉनी ईरानी के ताने से उनका ईगो हर्ट हो गया. इसके बाद उन्होंने मन बना लिया कि अब यहां से कुछ करने की कोशिश करते हैं. अब बस हो गया. इसके युवराज सिंह ने मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर मोर्चा संभाला. युवराज और कैफ के बीच 121 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप हुई. युवराज 63 गेंद पर 69 रन बनाकर लौटे, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का आया. वहीं, मोहम्मद कैफ ने 75 गेंद पर नाबाद 87 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने 3 गेंद बाकी रहते ही 326 का टारगेट चेज कर लिया.

सौरव गांगुली ने लहराई थी टी-शर्ट

इस मुकाबले में जीत के बाद ही सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में आइकॉनिक सेलिब्रेशन किया था. जब फाइनल के आखिरी ओवर में जहीर खान ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ की गेंद पर 2 रन लेकर भारत को जीत दिलाई, तो गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी से अपनी जर्सी हवा में लहराई.